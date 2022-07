Najpierw Żabka, teraz Empik rusza z nową usługą finansową

Użytkownicy kart Mastercard mogą wpłacać gotówkę na konto w terminalu Polcard from Fiserv przy okazji zakupów w salonach Empik i sklepach Papiernik by Empik. Usługa jest alternatywą dla wpłatomatów i oddziałów banków.

Mastercard i PolCard from Fiserv rozszerzają dostępność usługi Wpłacaj na kartę (Cash2Card), nawiązując współpracę z siecią ponad 300 salonów Empik i sklepów Papiernik by Empik.

Empik to kolejny detalista, obok sklepów Żabka, oferujący to rozwiązanie w Polsce.

Dzięki nowej funkcji w terminalach Polcard from Fiserv, użytkownicy kart Mastercard mają możliwość wpłaty pieniędzy na swoje konto bankowe podczas płacenia kartą za zakupy.

Usługa umożliwia szybkie i wygodne wpłaty gotówki, bez konieczności odwiedzania placówek bankowych czy wpłatomatów.

Zależy nam, aby na każdym kroku właściwie odpowiadać na oczekiwania naszych klientów, proponując im rozwiązania ułatwiające codzienne zakupy we wszystkich kanałach -zarówno online, jak i stacjonarnie. Teraz, w ramach współpracy z Mastercard oraz Polcard from Fiserv, salony Empik i Papiernik by Empik zyskują dodatkową funkcję. Odwiedzający nasze sklepy nie tylko zrobią wygodne zakupy, wybierając spośród tysięcy produktów dostępnych na półkach i odbiorą zamówienie online czy zarezerwowany produkt w opcji Click&Collect. Dzięki usłudze Cash2Card mogą również wpłacić komfortowo pieniądze na konto, bez żadnych dodatkowych opłat - mówi Karol Ignatowicz, dyrektor ds. E-commerce i Zarządzania Wartością Klienta w Empiku.

- Cieszę się, że jako jeden z liderów transformacji cyfrowej i sprzedaży w modelu omnichannel, wyznaczamy kolejne standardy na polskim rynku. Nasi klienci chętnie korzystają z nowych rozwiązań - jesteśmy więc przekonani, że obok licznych innowacji, takich jak usługa mobile self-checkoutu Premium Pay&Go czy nowoczesne metody płatności, Cash2Card to kolejne udogodnienie, które spotka się z ich pozytywnym odbiorem - dodaje.

Usługa Wpłacaj na kartę (Cash2Card) jest dostępna w ponad 300 salonach sieci Empik i Papiernik by Empik na terenie całej Polski.