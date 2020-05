Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ingka Centres o restarcie

Centra podmiejskie, z szerokimi korytarzami oraz wejściami prowadzącymi do sklepów bezpośrednio z parkingów, okazują się być bardziej odporne na wahania odwiedzalności wynikające z aktualnej sytuacji. Klienci czują się w nich po prostu bezpieczniej - mówi dla PropertyNews.pl Dagmara Pozowska, Deputy Operations Manager w Ingka Centres.

Dla Ingka Centres pierwszy tydzień po restarcie galerii handlowych stał pod znakiem pełnego zaangażowania w bezpieczeństwo klientów, pracowników i partnerów. Zarówno niezależnie, jak i we współpracy z najemcami prowadzone były wspólne działania w obszarze wdrażania procedur bezpieczeństwa. Podczas pierwszego tygodnia w centrach handlowych Ingka Centres otwartych zostało ponad 95 proc. wszystkich placówek handlowych, które zgodnie z rozporządzeniem mogły od 4 maja 2020 r. wznowić działalność.

- Oczywiście śledzimy wyniki odwiedzalności naszych obiektów i cieszy nas fakt, że notujemy wskaźniki wyższe niż średnia rynkowa - mówi Dagmara Pozowska, Deputy Operations Manager w Ingka Centres. - Z naszych obserwacji wynika, że centra podmiejskie, z szerokimi korytarzami oraz wejściami prowadzącymi do sklepów bezpośrednio z parkingów, okazują się być bardziej odporne na wahania odwiedzalności wynikające z aktualnej sytuacji; klienci czują się w nich po prostu bezpieczniej.

Zdaniem Dagmary Pozowskiej, bazując na wynikach pierwszego i na dodatek najtrudniejszego tygodnia po otwarciu centrów handlowych w Polsce przedwczesnym byłoby przesądzanie o przyszłości rynku. - Dużo większe znaczenie będzie mieć trend obejmujący wartość obrotów najemców i wartość średniego koszyka zakupowego – to one zadecydują o rezultacie biznesowym - mówi. - Staramy się wystrzegać emocjonalnych ocen na tym etapie, skupiając się przede wszystkim się na tym, co przed nami: ciężkiej pracy nad zapewnieniem bezpieczeństwa odwiedzającym. Sukces w tym obszarze z pewnością przełoży się na dobre wyniki.