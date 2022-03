Najwięksi detaliści świata i Europy

Raport Deloitte Global Powers of Retailing 2022 prezentuje 250 największych detalistów świata. W czołowej pięćdziesiątce są m.in. Schwarz Group, właściciel Lidl i Kaufland, Aldi, IKEA i Tesco.

Największym detalistą świata niezmiennie względem 2019 roku jest amerykański Walmart i w 2020 roku osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości 559,151 mln dolarów.

Amazon na drugim miejscu miał przychód 213,573 mln dolarów.

Największy detalis z Europy, niemiecki Schwarz Group osiągnął 144,254 mln dolarów przychodu ze sprzedaży detalicznej w 2020 roku.

Pierwszą dwudziestkę z raportu zdominowały firmy ze Stanów zjednoczonych: Walmart, Amazon.com, Costco Wholesale Corporation, The Home Depot, The Kroger, Walgreens Boots Alliance, Target Corporation, CVS Health Corporation, Lowe's Companies, Albertsons Companies, Best Buy.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął dostępny dla polskich klientów Amazon.com. Niemiecki Schwarz Group, właściciel Lidl i Kaufland, był czwarty, a Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG and Aldi International Services GmbH & Co. oHG był ósmy. Firmy utrzymały pozycję w rankingi w porównaniu z 2019 rokiem. Tesco, które zrezygnowało z polskiego rynku spadło w raporcie Deloitte o pięć pozycji, na piętnaste miejsce.

Najwięksi detaliści Europy według Deloitte

W pierwszej dwudziestce znalazły się również dwa supermarkety z Niemiec: Edeka-Verbund i Rewe Group. W trzeciej dziesiątce znalazł się francuski Centres Distributeurs E. Leclerc, sieć supermarketów spożywczo-przemysłowych. Dwudziestym czwartym detalistą świata jest IKEA Group. Kolejni europejscy giganci to: ITM Développement International (Intermarché) na 26. pozycji, J Sainsbury, francuscy: Casino GuichardPerrachon oraz obecny w Polsce Auchan Holding i LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton.

Szwedzki MigrosGenossenschafts Bund, producent żywności i Coop Group oraz hiszpański Mercadona zamykają pierwszą trzydziestkę raportu. Groupe Adeo Système U, Centrale, Nationale, Metro, Inditex, Ceconomy – właściciel MediaMarkt i Saturn, Wm Morrison Supermarkets. Ostatnim europejskim detalistą pierwszej pięćdziesiątki w raporcie Deloitte, na 49 miejscu jest portugalskiJerónimo Martins, właściciel obecnej na polskim rynku Biedronki.