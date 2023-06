W warszawskiej Fabryce Norblina zostały otwarte trzy nowe koncepty: Bibi’s, the Bakery oraz Wine First.

Nowe koncepty zasiliły największą strefę gastronomiczną w Polsce, która liczy w całości blisko 10.000 mkw.

Każdy z lokali proponuje inny wachlarz smaków i doznań, jednak wszystkie idealnie uzupełniają dotychczasową ofertę kompleksu przy ulicy Żelaznej.

Nowo otwarte lokale zajęły ostatnie wolne powierzchnie w budynku Verit zlokalizowanym przy głównej uliczce kompleksu im. Ludwika Norblina.

Bibi’s Cafe & Bar to lokal o powierzchni 180 mkw., który swoim wnętrzem tworzy klimat rodem z kultowych restauracji z Londynu i Paryża. W środku można napić się aromatycznej kawy i – niezależnie od godziny - zjeść brunchowe klasyki: ekologiczne jajka przyrządzone na kilkanaście sposobów, wykwintne sałaty, pieczonego kalafiora z puree orzechowym albo pulchne pancakes’y z sosem ze świeżych jagód. Na koniec dnia Bibi’s proponuje szeroką ofertę koktajli na bazie świeżo wyciskanych soków, kieliszek biodynamicznego wina lub mimozy podanej z lodami na patyku z soku z soczystych pomarańczy. Właściciel dużą wagę przykłada do jakości produktów – wszystko jest zdrowe i od lokalnych dostawców, a posiłki skomponowane tak, aby goście czuli się lekko i swobodnie, w myśl hasła restauracji „feel good food”. Bibi’s Cafe & Bar czeka na swoich gości 7 dni w tygodniu od rana do późnych godzin wieczornych.

Chcieliśmy, żeby Bibi’s było miejscem spotkań, w którym obsługa jest uśmiechnięta, wnętrza są przytulne i stworzone z dbałością o każdy detal, a nasi goście czują się zaopiekowani. Wspólne smakowanie oraz niekończące się toasty i rozmowy, którym towarzyszy świeżo wypiekane za rogiem pieczywo oraz potrawy z najlepszych produktów – tak można podsumować nasz koncept. Bibi’s powstało z pasji do zdrowego gotowania i dzielenia się tym, co najlepsze w formule all day long. Rano budzimy aromatem kawy, w południe orzeźwiamy świeżo wyciskanymi sokami, a wieczorami zapraszamy na autorskie koktajle – podsumowuje Marta Motz – pomysłodawczyni oraz właścicielka Bibi’s.

Wypieki. Fot. Mat. pras.

O idealny początek dnia pracowników i gości Fabryki Norblina zadbają także piekarze z the Bakery, z jej właścicielem – Adamem Rzeźnikiem – na czele. The Bakery to nowy koncept piekarni rzemieślniczej, której bogata oferta składa się z pieczywa na zakwasie, bagietek, chałek, croissantów, drożdżówek, bułek oraz wielu innych wypieków – czyli wszystkiego tego, co o poranku smakuje najlepiej. Wszystkie wyroby zawierają tylko naturalne składniki i w całości tworzone są na miejscu. The Bakery to połączenie kreatywności i wieloletniego doświadczenia, które właściciel konceptu zdobywał nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. The Bakery zajęło kameralny lokal o powierzchni 70 mkw., jednak zapach świeżo pieczonego chleba i innych glutenowych pyszności roztacza się po całej okolicy.

W piekarstwie i życiu ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy i patrzenie na świat szeroko otwartymi oczami. Właśnie dzięki takiej filozofii powstało miejsce, w którym można nie tylko kupić doskonałej jakości wyjątkowe wypieki. To także miejsce, które tworzy więzi i promuje naturalne piekarstwo, łączy ludzi i dostarcza im radości, a przyjazna atmosfera sprawia, że klienci czują się u nas jak w domu – mówi Adam Rzeźnik, właściciel i szef the Bakery.

The Bakery otwarta jest od wtorku do soboty od 7:30 do 20:00, a także w niedzielę – od 9:00 do 20:00.

The Bakery. Fot. Mat. pras.

Kolejnym nowym miejscem na gastronomicznej mapie Fabryki Norblina jest winiarnia Wine First. Nazwa lokalu nie pozostawia złudzeń – tu głównym bohaterem jest dobre wino, choć goście posmakują także odpowiednio dobranych do niego przekąsek. To przyjemne wnętrze o powierzchni 150 mkw., stworzone jest z naturalnych materiałów i kolorów, drewna, kamienia oraz roślin. Twórcą wine baru jest Arkadiusz Kurowski – jeden z najbardziej utytułowanych sommelierów w Polsce. Na swoim koncie ma takie tytuły jak Sommelier Roku 2022, Wicemistrz Polski Sommelierów 2021 czy Court of Master Sommelier Advanced.

Tworząc Wine First, chcieliśmy, by było to miejsce dla każdego. W karcie znajdują się więc wina podążające za obecnymi trendami, nisko interwencyjne, biodynamiczne, pomarańczowe czy niefiltrowane, ale również klasyki ze znanych regionów od cenionych producentów. Wszystko otulone przyjaznym i jednocześnie profesjonalnym serwisem oraz pięknym wnętrzem. Food sharing i comfort food to dwa hasła odzwierciedlające gastronomiczną stronę naszego konceptu – wyjaśnia Arkadiusz Kurowski.

Do Wine First można przyjść po prostu na kieliszek wina, ale także zorganizować tu swój wieczór – od urodzin po spotkanie biznesowe. Lokal otwarty jest od wtorku do niedzieli od godziny 17:00.

Całkowita powierzchnia poświęcona gastronomii zajmuje w Fabryce Norblina blisko 10 tys. mkw. powierzchni, co czyni ją największą tego typu strefą w Polsce. Łącznie na terenie kompleksu funkcjonuje 38 konceptów gastronomicznych na czele z Food Town. Na powierzchni 3,2 tys. mkw. w czterech historycznych halach działają 23 punkty inspirowane trendami z całego świata, piąta hala – Gimlet Live – dedykowana jest wydarzeniom rozrywkowym i kulturalnym. Znajduje się tu również 6 unikalnych barów – każdy z inną ofertą.

