Największa w ostatnich latach inwestycja Manufaktury, działa już na pełnych obrotach. Na dachu galerii handlowej zamontowano 1218 modułów fotowoltaicznych. Instalacja pokryje do 45 proc. zapotrzebowania na energię w częściach wspólnych budynku.

Centrum handlowe Manufaktura ma na dachu instalacje fotowoltaiczną.

Inwestycja pokryje do 45 proc. zapotrzebowania na energię w częściach wspólnych galerii handlowej.

Energia pozyskiwana z pracującej farmy fotowoltaicznej będzie używana m.in. do zasilania systemu klimatyzacji i wentylacji.

W naszej branży to inwestycja pionierska i kolejny, ważny krok, który pozwoli nam znacząco obniżyć emisyjność obiektu, a także być przygotowanymi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku energetycznym – wyjaśnia Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury w Łodzi.

Fundamentem wyznaczającym kierunek działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest spójna, jasno określona wizja właściciela Manufaktury, Union Investment Real Estate GmbH i zarządcy Apsys. Dla obu podmiotów, jednym z głównych celów działań prośrodowiskowych jest redukcja śladu węglowego i emisyjności obiektu. Działania ESG, prowadzone przez Manufakturę, są jednym z filarów strategii Manufaktury Dobrej Energii, wieloletniego planu działań skupionych na eko świadomości, lokalności i dbaniu o szeroko pojęty dobrostan psychiczno-fizyczny.

- Farma fotowoltaiczna na dachu galerii handlowej to największy element koncepcji Manufaktury Dobrej Energii, a także nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego i obniżenie konsumpcji energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych – tłumaczy Dariusz Jańczyk, Dyrektor ds. technicznych w Manufakturze. – Dzięki południowej ekspozycji, zapewniającej największe nasłonecznienie, moduły fotowoltaiczne mogą maksymalizować ilość wytworzonej energii – dodaje.

Dobowa produkcja energii sięga 45%, choć w szczytowych, krótkich momentach, podczas bardzo słonecznych dni może być to nawet 100% zapotrzebowania na energię części wspólnych budynku galerii handlowej.

Energia pozyskiwana z pracującej farmy fotowoltaicznej będzie używana m.in. do zasilania systemu klimatyzacji i wentylacji, produkcji wody lodowej do klimatyzacji czy zasilania schodów, wind i chodników ruchomych. Jednocześnie fotowoltaika pozwoli na w pełni bezemisyjne ładowania samochodów elektrycznych.

Manufaktura analizuje także dane dotyczące obniżania emisyjności obiektu, po 2 tygodniach działania farmy szacuje się, że średnia dobowa redukcja jest na poziomie prawie 1 t CO2, co równa się około 4,4 tys. km jazdy samochodem z silnikiem spalinowym lub ilości CO2 pochłanianego przez 70 drzew. To potwierdza, że inwestycja w odnawialne źródła energii była słuszną decyzją.

- Inwestycja ma ogromny potencjał i tak naprawdę jest bardzo rozwojowa. Już teraz myślimy o tym, by w perspektywie kilku lat ją rozbudować, a pozyskiwaną energię dostarczać także do innych budynków kompleksu. Zarządzając obiektem o tak wielkich możliwościach zawsze musimy myśleć o nowych inwestycjach z dużym wyprzedzeniem – dodaje Sławomir Murawski, Dyrektor Manufaktury w Łodzi. - Jesteśmy dumni, że Manufaktura wprowadza pionierskie rozwiązania w branży i realizuje działania z nurtu ESG z takim zaangażowaniem. To pierwszy, ważny krok na drodze do zmniejszenia śladu węglowego i energochłonności obiektu – celu, który wyznaczył właściciel Manufaktury, Union Investment. Z każdym rokiem coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza do swojego biznesu działania na rzecz środowiska, dlatego niezwykle cieszy nas, że w branży retail to my wytyczamy kierunek zielonych zmian i mamy ogromne wsparcie zarówno ze strony właściciela, jak i zarządcy - kończy Sławomir Murawski.

Wykonawcą inwestycji była łódzka firma Atum Energy.

