Największe centra handlowe w budowie - kto je buduje, kiedy zostaną otwarte

Polski rynek nowoczesnej powierzchni handlowej urósł już do 15 mln mkw. W budowie znajduje się kolejne 480 tys. mkw. - większość to niewielkie projekty, jedynie pięć z nich będzie mieć powierzchnię większą niż 20 tys. mkw. Gdzie powstają największe nowe centra handlowe, kto je buduje, kiedy zostaną otwarte - zobaczcie zestawienie.

Jak podaje BNP Paribas Real Estate, na koniec czerwca 2020 r. w budowie było ok. 480 tys. mkw. powierzchni handlowej najmu, z czego według wcześniejszych zapowiedzi deweloperów w br. oddane do użytku ma zostać ok. 250 tys. mkw.

Kto buduje, gdzie powstaną?

Karuzela Kołobrzeg

Projekt będzie mieć 30 tys. mkw. powierzchni najmu, na której znajdzie się około 90 sklepów m.in. Lidl, Leroy Merlin, Media Expert, Martes Sport, Deichmann, Świat Książki, Reserved, Cropp, House, Sinsay, Home&You, CCC, Pepco, Smyk. Otwarcie zaplanowano na 2021 r. Inwestycję realizuje spółka Karuzela Kołobrzeg.

Color Park w Nowym Targu

Obiekt początkowo miał być otwarty w 2015 roku. Od 2019 roku ma jednak nowego inwestora, którym jest Artur Kawa – twórca grupy Emperia i sieci Stokrotka. Za koncepcję komercyjną obiektu i jego wynajem odpowiada firma Mallson Polska. Powierzchnia najmu obiektu to około 28 tys. mkw., w tym multipleks kinowy, supermarket spożywczy oraz galeria handlowa licząca około 80 sklepów polskich i zagranicznych marek. Wśród głównych najemców obiektu znajdą się Reserved, H&M, Deichmann, Sinsay, Mohito, Cropp, House, Diverse i wiele innych, a także: Martes Sport, Media Expert, Pepco, Rossmann, Smyk czy Empik. Obiekt posiadać będzie jedyny w regionie multipleks kinowy – Multikino. Centrum ma być gotowe w tym roku.

Fabryka Norblina w Warszawie

To flagowa inwestycja Grupy Capital Park. Fabryka Norblina zaoferuje ponad 66 tys. mkw. powierzchni użytkowej, z czego 40 tys. mkw. będą stanowiły biura. Pozostałe ponad 26 tys. mkw. będzie mieszanką kilku funkcji: gastronomicznej, rozrywkowej, kulturalnej, usługowej oraz handlowej. Na tej powierzchni znajdzie się m.in. kino butikowe, BioBazar - targ z ekologiczną, certyfikowaną żywnością, foodhall z ponad 20 konceptami gastronomicznymi, Piano Bar z muzyką na żywo, a także zlokalizowana na najwyższym piętrze restauracja z widokiem na centrum Warszawy. Dla użytkowników kompleksu został przewidziany 4-poziomowy, podziemny parking na 720 miejsc parkingowych oraz 200 dedykowanych miejsc dla rowerzystów. Otwarcie całości kompleksu planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

