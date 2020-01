Największe centrum handlowe w Częstochowie podsumowuje rok

mat pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 08 sty 2020 10:06

Pomimo wzrostu liczby niedziel niehandlowych i zaostrzenia ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta w 2019 roku, Galeria Jurajska utrzymała wskaźnik odwiedzin na tym samym poziomie co przed rokiem. Wzrosły za to obroty i to aż o blisko 10 proc.