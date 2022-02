Największe centrum handlowe w Gdańsku przechodzi metamorfozę. Tak zmieni się Galeria Bałtycka

Prace w Galerii Bałtyckiej trwają, a koszt inwestycji wyniesie ok. 4,5 mln euro.

Przebudowa strefy gastronomicznej potrwa do końca kwietnia.

Prace odbywają się przede wszystkim w nocy, to zapewnia dostęp strefy gastronomicznej.

- Projekt zmian w naszym centrum rozpoczęliśmy od modernizacji w strefie food court. Zależy nam, aby było to miejsce nowoczesne, a jednocześnie przytulne i komfortowe, tak, by można było spokojnie się zrelaksować podczas przerwy w zakupach czy spotkania ze znajomymi - mówi Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej.

Efektem remontu strefy gastronomicznej w gdańskim centrum będą: poprawa akustyki, zmiany oświetlenia oraz nowe kanap i stoliki. Kanapy oddzielone zostaną ściankami ze szkła dymionego, a przy stolikach pojawią się gniazda USB oraz elektryczne.

Remont bez wpływu na działalność handlową

W ramach zmian odświeżone zostaną takie elementy jak pasaże, strefy relaksu oraz korytarze prowadzące do toalet. Zmiana kolorystyki widoczna będzie m.in w postaci nowych grafik i tapet (łącznie 4,5 tys. mkw. Prace obejmować będą także wymianę posadzki (900 mkw.), na której pojawią się m.in. włoskie płytki we wzorach drewna i marmuru. Każda strefa relaksu, a powstanie ich w sumie 15 – 10 dużych i 5 mniejszych - będzie różniła się wystrojem.

Nowy wygląd zyska również Punkt Informacyjny. Rodziny z małymi dziećmi ucieszą zapewne nowe atrakcje dla najmłodszych. Na poziomie -1 w otoczeniu figur zwierzątek stanie „autobusik” z motywem pirackim, a w nim gry i ekran telewizyjny, na którym wyświetlane będą filmy animowane.

Nowe udogodnienia czekać będą również na parkingu, który zyska nowe oznaczenie strefowe. Nowością będzie wprowadzenie systemu informującego o liczbie wolnych miejsc oraz naprowadzającego na miejsca parkingowe. Odnowione zostaną także miejsca specjalne.

Prace związane ze zmianami Galerii Bałtyckiej prowadzone są głównie w nocy, bez wpływu na bieżącą działalność handlową partnerów handlowych oraz gości odwiedzających centrum. Koniec remontu planowany jest na 31 sierpnia, a jego łączny koszt to ok. 4,5 mln euro (ok. 20 mln zł).

Galeria Bałtycka to centrum z największą liczbą sklepów w Gdańsku. Zarządcą obiektu jest ECE Projektmanagement Polska.