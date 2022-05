Największe sieci meblarskie w Polsce. Nie tylko Black Red White i IKEA

Według danych z 2020 r., Polacy najczęściej kupują w sklepach z tzw. żelaznej piątki. Są to kolejno: IKEA, Black Red White, Agata Meble, Bodzio i Abra.

W 2021 r. powstał międzynarodowy raport B+R Studio, który wykazał, że w czołówce sklepów meblowych z największą liczbą unikalnych użytkowników w naszym kraju uplasowały się: Jysk (2 mln wejść), Agata (1,6 mln wejść) i Black Red White (1 mln wejść).

Ikea Retail

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na pierwszy sklep IKEA w Polsce trzeba było poczekać aż do transformacji ustrojowej. W 1990 roku na warszawskim Ursynowie, w miejscu podupadającego pawilonu z artykułami przemysłowymi, otwarto nowoczesny sklep firmowy.

IW 1990 r. na warszawskim Ursynowie otwarto pierwszy sklep IKEA w Polsce, fot. mat pras IKEA

Obecnie w naszym kraju działa 12 sklepów szwedzkiej sieci. Mieszczą się w największych Polskich miastach: Warszawie (3 - Janki, Targówek, Blue City), Lublinie, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie oraz Łodzi. Firma zatrudnia ponad 3,8 tys. pracowników. W 2021 r. IKEA Retail uzyskała poziom sprzedaży na poziomie 5 mld zł, a sklepy odwiedziło blisko 22,5 mln osób.

Co z produkcją? IKEA Industry produkuje meble drewniane w aż 18 zakładach w 8 lokalizacjach w Polsce. Fabryka IKEA Industry w Zbąszynku, z uwagi na wielkość produkcji, powierzchnię hal i liczbę zatrudnionych osób, jest uznawana za jedną z największych na świecie fabryk produkujących meble.

Agata Meble

Kiedyś firma budowlana Bedus, dziś sieć salonów Agata Meble. Aleksander Ćwik, założyciel marki, od wielu lat działa na rynku branży meblarskiej. Historia marki Agata sięga roku 1952, w którym powstało państwowe przedsiębiorstwo produkcyjne pod nazwą Bytomskie Fabryki Mebli. To był początek, który położył podwaliny pod obecną działalność. Obecnie sieć Agata liczy 32 salony zlokalizowane zarówno w dużych, jak i średnich miastach, oferując artykuły ponad 250 producentów z Polski i zagranicy.

Kiedyś firma budowlana Bedus, dziś sieć salonów Agata Meble. Aleksander Ćwik, założyciel marki, od wielu lat działa na rynku branży meblarskiej. Historia marki Agata sięga roku 1952, w którym powstało państwowe przedsiębiorstwo produkcyjne pod nazwą Bytomskie Fabryki Mebli, fot. mat. pras.

Black Red White

Firma Black Red White została założona w Chmielku, w województwie lubelskim, powiecie biłgorajskim w 1991 roku przez Tadeusza Chmiela. Obecnie, jak podaje spółka, Black Red White ma ok. 20 proc. udział w polskim rynku meblowym pod względem wartości sprzedaży.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi Black Red White S.A. i 11 spółek zależnych, w tym 5 polskich i 6 podmiotów zagranicznych. Działalność produkcyjna prowadzona jest w 19 zakładach produkcyjnych.

30 maja ogłoszono, że jeden z trzech największych sprzedawców mebli na świecie, austriacki gigant XXXLutz przejmuje 50 proc. udziałów firmy Black Red White, fot. mat. pras.

Jak podaje firma, fabryki wyposażone są w nowoczesne parki maszynowe, własny transport, logistykę i magazyny. Łączna powierzchnia magazynowa wynosi 160 000 mkw.

Grupa Black Red White ma 93 sklepy własne (79 z nich w Polsce), ok. 370 placówek partnerskich (w Polsce) i zatrudnia ok. 7900 osób. Grupa eksportuje własne produkty do ponad 50 krajów na całym świecie.

30 maja ogłoszono, że jeden z trzech największych sprzedawców mebli na świecie, austriacki gigant XXXLutz przejmuje 50 proc. udziałów firmy Black Red White. Zarząd polskiej spółki podkreśla, że Grupa BRW będzie działać nadal niezależnie, z dotychczasową kadrą zarządzającą, zachowując kontrolę nad własną infrastrukturą produkcyjną oraz siecią sprzedaży detalicznej i eksportowej.

Jysk Polska

Jysk jest międzynarodową siecią handlową, wywodzącą się z Danii. Sieć założył Lars Larsen, który w 1979 roku otworzył swój pierwszy sklep w duńskim mieście Aarhus. Obecnie Jysk obejmuje obecnie ponad 3 000 sklepów w 50 krajach na całym świecie. Jysk należy do Lars Larsen Group, w której skład wchodzą liczne firmy m.in. z branży wnętrzarskiej, sieć restauracji, pole golfowe.

Tak wyglądał jeden z pierwszych sklepów Jysk w Polsce, fot. mat. pras

Jaka jest historia marki w Polsce? Jysk istnieje w naszym kraju od 2000 roku. Pierwszy sklep powstał w Gdańsku i tutaj też ma siedzibę administracja główna oraz centrum usług wspólnych dla pozostałych krajów sieci. Jysk Polska to ponad 250 sklepów, w których zakupy robi rocznie prawie 12 mln Polaków. Co roku sieć otwiera kilkanaście nowych placówek. Również w Polsce znajduje się Centrum Dystrybucji w Radomsku, które obsługuje 670 sklepów w 8 krajach europejskich. W Polsce marka zatrudnia ponad 2 400 osób.

W 2021 r. sprzedaż w sklepach Jysk wzrosła o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Sieć w Polsce dynamicznie się rozwija, otwierając nowe sklepy oraz modernizując dotychczasowe.

Bodzio

Fabryka Mebli Bodzio rozpoczęła swoją działalność w 1985 roku. Założycielem przedsiębiorstwa jest Bogdan Szewczyk, który wielokrotnie zaliczany był do grona najbogatszych Polaków. Do ścisłego kierownictwa firmy należą także jego żona oraz pięcioro dzieci.

Obecnie marka Bodzio jest jednym z największych producentów mebli w Polsce. Zakład produkcyjny zajmuje 60 tys. mkw. powierzchni użytkowej, dysponując siecią ponad 300 salonów sprzedaży na terenie Polski. Średnia dzienna wielkość produkcji to ok. 2000 gotowych kompletów mebli.

Abra

Marka Abra Meble powstała w 1990 roku w Krakowie. Pierwsze kroki firma stawiała na południu Polski, a teraz jej sklepy obecne są w większości dużych miast na terenie całego kraju. Obecnie prezesem zarządu jest Piotr Lisowski.

Siedzibą firmy jest Kraków, gdzie znajduje się zarząd, centrala logistyczno - handlowa oraz pierwszy sklep meblowy działający pod marką Abra. W 2011 roku firma stała się częścią międzynarodowego koncernu Steinhoff International, który posiada własne fabryki produkujące meble oraz sklepy z artykułami wyposażenia wnętrz w Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii oraz Afryce Południowej.

Meble Forte

W 1992 r. Maciej Formanowicz kupił Fabrykę Mebli w Ostrowi Mazowieckiej. Obecnie marka posiada 4 zakłady produkcyjne w Polsce: w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz Hajnówce, a także jeden w Indiach. Forte sprzedaje swoje produkty w ponad 40 krajach, a 82 procent całej produkcji Forte trafia za granicę.

Marka zatrudnia obecnie ok. 3300 pracowników, a sieć handlowa posiada salony m.in. w Warszawie, Zamościu i Bytomiu.