Największy outlet Nike na Pomorzu otwarty

Salon outletowy Nike, który w ostatnich miesiącach przechodził ogromną metamorfozę, został otwarty. To największy sklep marki w regionie, w którym ceny są na stałe obniżone minimum o 30 proc.

Powierzchnia nowo otwartego salonu wynosi aż 750 mkw., to dwa razy więcej niż dotychczas.

W związku z powiększeniem salonu przebudowane zostało także jedno z głównych wejść do centrum.

Nike jest jedną z ulubionych marek klientów odwiedzających Designer Outlet Gdańsk, dlatego wiosną zapadła decyzja o rozbudowie salonu. Do powiększenia sklepu wykorzystana została powierzchnia dotychczasowego wiatrołapu/ wejścia do centrum, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie salonu.

W związku z powiększeniem sklepu, drobnym zmianom uległo północne wejście do centrum, od strony latarni morskiej – teraz zostało odrobinę przesunięte i usytuowane jest w niewykorzystanej wcześniej wnęce. Nowy układ wymusił renowację tej części fasady budynku. Odświeżone nowe wejście jest już w pełni dostępne dla klientów centrum.

Prace trwały prawie 7 miesięcy, podczas których sklep częściowo był otwarty dla klientów.

– Staraliśmy się prowadzić prace budowlane tak, by w jak najmniejszym stopniu były uciążliwe dla gości centrum oraz sąsiadujących najemców. Po ponad pół roku możemy pochwalić się największym salonem Nike na Pomorzu, z bardzo bogatą ofertą w stale obniżonych cenach – podkreśla Ireneusz Homa, Centre Manager Designer Outlet Gdańsk.

Nowy Nike to szeroka oferta odzieży sportowej, obuwia i akcesoriów. Wszystko w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów, którzy szczególnie teraz chętnie sięgają po komfortowe outfity uprawiając sport, ale też pracując w domu, czy wypoczywając. Nike to też symbol stylu athleisure, który na stałe wrósł w modę nie tylko streetwearową. Marka mocno podkreśla, że sport jest dla każdego, dlatego w ofercie znalazły się również zwykle trudno dostępne propozycje plus size.