Największy Premium Park otworzy się pod koniec października w Lubrzy

Powierzchnia handlowa w obiekcie jest w całości wynajęta przez uznane polskie i międzynarodowe marki.

To największy obiekt handlowy w portfolio Fortis Investments.

Poza Lubrzą paki handlowe pod marką Premium Park powstały w Głogówku, Chojnowie, Łowiczu i Strzelcach Opolskich.

Firma przygotowuje obiekty w kolejnych lokalizacjach i prowadzi intensywne prace nad ich komercjalizacją.

Nowy park handlowy to jeden z największych obiektów handlowo-usługowych na pograniczu polsko-czeskim i największy obiekt tego typu na ziemi prudnickiej.

Premium Park w Lubrzy oferuje klientom bogatą ofertę sklepów i punktów usługowych uznanych marek dopasowaną do wymagań i potrzeb lokalnych społeczności w tym mieszkańców Prudnika i okolicznych miejscowości.

Jakie marki w Premium Park?

Wśród najemców znajdują się między innymi 4F, Biedronka, CCC, Deichmann, Diverse, Kaes, KIK, Martes, Monnari, Neonet, Pepco, Sinsay, Smyk, TEDi, Rossmann czy Young Reporter. W kompleksie powstaną także: kantor, sklep zoologiczny, restauracja Olimp, a w kolejnych miesiącach otwarte zostaną: market budowlany Bricomarché oraz restauracja McDonald’s i stacja paliw Shell. Całość złoży się na funkcjonalny i wszechstronny obiekt z dużym parkingiem na ponad pół tysiąca pojazdów. Nie zabraknie również miejsc postojowych dla rowerów.

- Parki handlowe to aktywa, których popularność wśród konsumentów rośnie. Składa się na to wiele czynników. Część związana jest z ograniczeniami wywołanymi przez pandemię. Tego typu obiekty oferują możliwość dokonania szybkich zakupów, a ich otwarta architektura sprzyja łatwemu przemieszczaniu się bez konieczności wchodzenia na wewnętrzne części wspólne, jak w przypadku wielkoformatowych obiektów handlowych - mówi Sebastian Wiśniewski, zarządzający Fortis Investments - Parki handlowe to także obiekty elastyczne, których oferta stosunkowo łatwo może zostać dopasowana do zmieniających się preferencji klientów zamieszkujących dane lokalizacje, jak również do zmieniających się, innych warunków rynkowych w tym rozwijającego się handlu internetowego. Parki stanowią uzupełnienie e-commerce stanowiąc nierzadko ważny element w łańcuchu dostaw zamówionych przez Internet towarów do klienta docelowego. Kluczem do powodzenia tego typu obiektu jest odpowiednia, komplementarna oferta zaspokajająca aktualne potrzeby klientów – podkreśla Sebastian Wiśniewski.

Generalnym Wykonawcą parku handlowego w Lubrzy jest firma Adamietz ze Strzelec Opolskich.