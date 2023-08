Westfield Mokotów znane jest ze swojej wyjątkowej oferty skierowanej do tych, którzy szukają modowych podpowiedzi w najlepszym wydaniu m.in. od marek premium. Nowym najemcą została firma Marc O’Polo.

Ceniona w całej Europie skandynawska Marc O’Polo otworzyła w Westfield Mokotów niedawno swój flagowy, największy w Polsce salon.

Salon powstał w koncepcie Scandinavian Studio.

Salon znajduje się pierwszym piętrze centrum handlowego Westfield Mokotów w strefie The Designer Gallery.

Westfield Mokotów to jedno z najsilniej związanych z modą centrów handlowych w Polsce, wybierane często przez marki fashion & beauty na miejsce swoich flagowych salonów lub debiutu rynkowego. Właśnie tu niedawno swój największy i najnowocześniejszy w Polsce salon otworzyła m.in. ZARA. Teraz miłośnicy mody i ponadczasowego stylu mogą cieszyć się z otwarcia największego w Polsce salonu marki Marc O’Polo w koncepcie Scandinavian Studio. Komfortowa przestrzeń, zaprojektowana z dbałaością o potrzeby współczesnego klienta sklepów stacjonarnych niewątpliwie jeszcze bardziej zachęca do korzystania z propozycji marki.

Salon Marc OPolo w Westfield Mokotów. Fot. Mat. pras.

Nowy salon w Westfield Mokotów powstał z zamiany dwóch oddzielnych sklepów marki funkcjonujących do tej pory. W powstałym koncepcie Scandinavian Studio, na ponad 280 mkw., znaleźć można cenione przez klientów propozycje codziennych stylizacji dla kobiet i mężczyzn, a także wyrazisty styl street wear linii Marc O’Polo Denim.

Salon w ówczesnej Galerii Mokotów był pierwszym brandowym salonem, jaki Marc O’Polo otworzyło w Polsce. Firma ani przez chwilę nie miała wątpliwości, że ta lokalizacja to strzał w dziesiątkę. Mieliśmy tu jednak wyłącznie kolekcję damską. – opowiada Helena Burdon, Store Manager Marc O’Polo – W 2018 roku naszą ofertę rozszerzyliśmy o jedyny w całym dziale International męski salon Marc O´Polo. Ku zaskoczeniu, ale i oczywiście zadowoleniu firmy, mokotowskie Marc O´Polo Men wspięło się na wyżyny, o których nikomu w centrali się nie śniło. To tylko utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że Westfield Mokotów to idealne miejsce dla Marc O´Polo.

Marc O'Polo. Fot. Mat. pras.

Dlatego nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie w Westfield Mokotów powinno powstać największe w Polsce Scandinavian Studio z kolekcjami „Casual” dla kobiet i mężczyzn a także linią „Marc O´Polo Denim”. To naprawdę wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, do którego wszystkich serdecznie zapraszam! – dodaje Helena Burdon.

Firma Marc O'Polo została założona w Sztokholmie w 1967 roku z zamiłowania do naturalnych materiałów i wysokiego zapotrzebowania na jakość i trwałość. Ta idea nadal inspiruje markę, która kładzie silny nacisk na zrównoważony rozwój. Oprócz odzieży, asortyment obejmuje teraz także akcesoria, buty, bieliznę, stroje kąpielowe, okulary, perfumy, kolekcję dla dzieci oraz wysokiej jakości artykuły gospodarstwa domowego. Marc O’Polo również często współpracuje z międzynarodowymi markami lifestylowymi, czego owocem są kolekcje kapsułowe, oddające ducha czasów w autentyczny i innowacyjny sposób.

Marc O'Polo w Westfield Mokotów. Fot. Mat. pras.

Nowy, największy w Polsce salon Marco Polo w koncepcie Scandinavian Studio znaleźć można na pierwszym piętrze centrum handlowego Westfield Mokotów w strefie The Designer Gallery.

