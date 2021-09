Nanu-Nana zadebiutowała w Poznaniu. Pierwszy salon w Avenidzie

Poznańska Avenida poszerzyła portfolio marek o nowy sklep z branży dekoracyjnej. Mowa o marce Nanu-Nana. Jest to jej pierwszy salon w tym mieście.

Nanu-Nana jest międzynarodową firmą prowadzącą sklepy z artykułami prezentowymi.

Na polskim rynku działa od 2006 roku. Aktualnie w Polsce funkcjonuje siedem salonów brandu, w tym nowo otworzony salon w poznańskiej Avenidzie.

Marka celuje w duże miasta, takie jak Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Kraków i teraz Poznań.

Asortyment marki to głównie artykuły prezentowe – nierzadko dowcipne i wyszukane pomysły na podarunki na różnorodne okazje, ale także sezonowe hity dekoracyjne i modne akcesoria do wyposażenia wnętrz. - Avenida rozszerzyła grono najemców o salon Nanu-Nana, który z pewnością skradnie serca naszych klientów. Tym bardziej się cieszę, że jest to pierwszy sklep tego lubianego brandu w Poznaniu - mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

Salon Nanu-Nana znajduje się w Avenidzie Poznań na poziomie 1. Jego powierzchnia to ponad 120 metrów kwadratowych.