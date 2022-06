Napollo otwiera kolejny park handlowy

N-Park w Pszczynie, o powierzchni najmu ponad 7 tys. mkw., zrealizowany został we współpracy z firmą PKB Inwest Budowa.

N-Park oferuje sklepy i lokale marek m.in.: KiK, Martes Sport, kaes, CCC, Hebe, Pepco, Dealz, Media Expert, Biedronka i KFC.

Biedronka i Pepco otworzą swoje lokale w drugim etapie, Pepco już 2 sierpnia, a datę otwarcia Biedronki sklep zakomunikuje klientom wkrótce.

Priorytetem inwestycji była dobra lokalizacja i duży parking.

– W naszych N-Parkach dbamy o wygodę poruszania się z zakupami, co zapewniają niskie progi oraz bardzo dobra widoczność wszystkich lokali, ułatwiająca nawigację po centrum. – mówi Dorota Beltrani, dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie Napollo.

Ciekawostką inwestycji jest zielony dach o powierzchni około 1200 mkw., usytuowany nad restauracją KFC, który został zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Otwarcie nowego obiektu to święto dla Napollo. Fot. mat. pras.

Dzięki temu rozwiązaniu inwestycja ma prawidłowy bilans zieleni, określany przez lokalne wymogi środowiskowe.

Otwarcie N-Parku rozpoczęło uroczyste przecięcie wstęgi w towarzystwie przedstawicieli inwestora oraz lokalnych władz samorządowych, a także mieszkańców Pszczyny.

Na ten dzień sklepy przygotowały specjalne oferty i zaprosiły klientów do zapoznania się z promocjami. Park w dniu otwarcia jest czynny w godzinach 10:00 - 21:00, a regularne godziny otwarcia obiektu od poniedziałku do soboty to 9:00 - 21:00.

Najbliższym przystankiem komunikacji miejskiej dla N-Parku jest powiatowa linia autobusowa F1. Dojazd samochodowy jest możliwy od strony ulicy Uzdrowiskowej, zjazdem z ulicy Bielskiej na wysokości pobliskiej stacji paliw. W niedalekiej przyszłości planowana jest zmiana organizacji ruchu w celu ułatwienia wjazdu do N-Parku.