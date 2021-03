Napollo rozpoczęło budowę nowego parku handlowego

Zaprojektowana powierzchnia najmu N-Parku to ok. 6,5 tys. mkw GLA, docelowo 10 tys. mkw. GLA. W obiekcie znajdą się najemcy tacy jak m.in. Biedronka, Rossmann, Pepco, KiK, RTVEuroAGD, a także usługi i mała gastronomia. W ostatnich uzgodnieniach są 3 umowy najmu z dużymi sieciami m.in. z branży odzieżowej, co pozwoli na potwierdzenie komercjalizacji na poziomie ponad 90% GLA. Parking naziemny zaplanowany jest na ok. 180 miejsc postojowych.

N-Park powstanie w północno-wschodniej części miasta, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych, ul. Pomorskiej, w otoczeniu dużych osiedli mieszkaniowych i znaczących zakładów pracy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki licznych linii autobusowych i tramwajowych, stacja benzynowa oraz sklep Intermarche. Lokalizacja ta, dzięki N-Parkowi, zostanie wzbogacona o kolejny obiekt z wielobranżową ofertą. Generalnym wykonawcą N-Parku jest firma Trasko Invest, z którą Napollo realizowało już m.in. projekt we Wrocławiu.

– Usytuowanie i projekt N-Parku w Gorzowie Wielkopolskim bardzo dobrze wpisują się w koncept obiektu oferującego wygodne zakupy i potrzebne usługi blisko domu klienta – mówi Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Napollo. – Centrum powstaje w otoczeniu gęstej zabudowy mieszkaniowej. W strefie jego bezpośredniego oddziaływania, do 10 minut drogi, mieszka ok. 60 tys. osób. Zaprojektowany miks najemców oferuje asortyment w głównych kategoriach produktowych, zaspokajających zarówno codzienne potrzeby zakupowe jak i te incydentalne lub specjalistyczne – dodaje Dorota Beltrani.

Poza Gorzowem Wielkopolskim, w najbliższych dwóch latach zaplanowane są kolejne N-Parki m.in. we Wrocławiu przy ul. Karwińskiej i w Łanach na granicy Wrocławia. Otwarcie N-Parku Łany zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2022. Oznaczać to będzie przekroczenie 100 tys. mkw. łącznej powierzchni najmu w portfelu inwestycji handlowych Napollo. Dodatkowo, zespół Napollo pracuje intensywnie nad 12 kolejnymi projektami, z czego 4 mają już podpisane umowy przedwstępne.