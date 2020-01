Nastolatek zostanie złotym klientem galerii?

Podczas kiedy pokolenie Y, czyli milenialsów, robi zakupy on-line, pokolenie Z, czyli post-milenialsów, wraca na zakupy do tradycyjnych centrów handlowych, ale ze smartfonem w ręku. Ten pozytywny dla rynku retail trend zauważyła ostatnio Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC). Z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że na przestrzeni analizowanych 3 miesięcy aż 95% przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 2000 r., odwiedziło centrum handlowe. Dla porównania, w tym samym czasie w populacji milenialsów, czyli urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku, było to 75%. Co ciekawe, w starszym pokoleniu, czyli X, odsetek ten wynosił zaledwie 58%.

- Na rynku mamy do czynienia z paradoksem. Pokolenie konsumenta, które miało być przyczyną upadku kultury centrów handlowych, ma szansę stać się motorem jej rozwoju - mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy. - Wyraźnie widzimy, że osoby urodzone po 2000 roku i dysponujące już własnymi pieniędzmi lub mające duży wpływ na portfel rodziców, chętnie robią zakupy w galeriach. To trend, który zauważalny jest nie tylko na amerykańskim rynku, ale także w Polsce, zwłaszcza w średnich i dużych obiektach handlowych - dodaje. Powód?

Ewolucja galerii pomaga

Jest to głównie zasługą ewolucji samych galerii. - Ostatnie 5 lat przyniosło znaczące zmiany w środowisku zakupowym. Większość dużych graczy rynkowych zwiększyła w ofertach udział rozrywki, nawet do 10-15% GLA. Ci którzy tego jeszcze nie zrobili, mają to w planach. Jednocześnie także centra handlowe otworzyły się na kulturę foodie, poszerzając znacznie ofertę gastronomiczną oraz modernizując strefy food court - wylicza Zawodzińska. - W przestrzeni obiektów handlowych oraz w ich otoczeniu powstały natomiast neutralne strefy relaksu, rozrywki czy rekreacji, które nawiązują do idei "trzeciego miejsca". Sama przestrzeń handlowa stała się zaś bardziej przestrzenią społecznościową, zachęcając do zakupów, ale także do spędzania w niej czasu wolnego i zabawy. Zwiększenie roli oferty poza handlowej okazało się być kluczowe dla najmłodszych konsumentów - dodaje.

