Natalia Hatalska na EEC Online: Sprzedaż online odzieży i obuwia wraca do poziomu sprzed pandemii

Jak wynika z najnowszych danych, widać wyraźne ograniczenie konsumpcjonizmu. Respondenci będą ograniczać wydatki do tych, najbardziej potrzebnych - komentuje wyniki Natalia Hatalska, CEO i założycielka infuture.institute. - Klienci zaczynają również doceniać to, co już posiadają i będą bardziej skłonni do oszczędzania.

Jeśli chodzi o retail online - w kategorii „żywność” oraz „obuwie i odzież” (19 proc.) poziomy wracają do poziomu sprzed pandemii. - Można przypuszczać, że sprzedaż w kanale e-commerce będzie rosnąć, ale być może nie tak szybko, jak moglibyśmy się spodziewać - mówi Natalia Hatalska.

Jak zaznacza założycielka infuture.institute, zmienią się również nawyki zakupowe: cały czas chcielibyśmy kupować w sklepach stacjonarnych, choć będzie to o wiele trudniejsze niż dotychczas, m.in. poprzez obostrzenia. Zakładanie maseczek i rękawiczek oraz konieczność dezynfekcji dodatkowo utrudnia i zniechęca do zakupów.

- Widać bardzo silny wzrost dwóch trendów: świadomego konsumpcjonizmu oraz lokalności. Głównym trendem, który wyraźnie traci na sile, jest podejście do zrównoważonego rozwoju. - Dla konsumentów najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego porzucili eko-podejście, używają plastiku, ale jednocześnie oczekują zachowania zgodnego ze zrównoważonym rozwojem od firm i producentów - komentuje Natalia Hatalska.

Wśród wyzwań, ekspertka wyróżnia trend bycia „omni presence”, gdzie kluczowe może być nawiązywanie kontaktów z różnorodnymi partnerami. Kolejnym wyzwaniem jest dotarcie do osób, które są wykluczone cyfrowo.

W dobie pandemii mamy do czynienia również z ekspansją nowych technologii. - Bardzo mocno będzie się rozwijała wirtualna rzeczywistość, wideo, sprzedaż przez media społecznościowe i sztuczna inteligencja w obszarze personalizacji - mówi Natalia Hatalska, ale zaznacza, że rozwój e-commerce będzie się wiązał z kilkoma rosnącymi zagrożeniami, w tym kwestią cyberprzestępczości oraz możliwości utraty zaufania. - Poprzez wykorzystanie różnego rodzaju aplikacji, firmy chcą dowiedzieć się jak najwięcej o klientach. Konsumenci zaczynają być również bardziej wyczuleni na podawanie wrażliwych danych - wyjaśnia Natalia Hatalska.

