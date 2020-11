Natura jest eko. Nowy format drogerii debiutuje w Pasażu Grunwaldzkim

W należącym do EPP Pasażu Grunwaldzkim sieć Drogerie Natura otworzyła swój flagowy sklep po modernizacji wnętrza. Lokal o powierzchni 203 mkw. jako pierwszy został dostosowany do nowego konceptu marki i zyskał jeszcze bardziej zieloną i nowoczesną oprawę dla bogatej oferty kosmetyków naturalnych.

– Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najemcom jak najlepsze warunki do dalszego wzrostu w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, dlatego jest nam niezwykle miło, że sieć Drogerie Natura, która jest najemcą Pasażu Grunwaldzkiego od 2016 roku, wybrała właśnie nasze wrocławskie centrum na realizację swojego nowego konceptu. W EPP bardzo uważnie śledzimy trendy i cieszymy się, że w naszych centrach jest coraz bardziej zielono, co jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

– Nowa odsłona drogerii to wyjątkowe połączenie dwóch tematów, które są bliskie Pasażowi Grunwaldzkiemu – pozytywnego podejścia do ekologii i łączenia świata online z offline. Liczymy na to, że nasi klienci docenią nie tylko bogatą ofertę kosmetyków w pięknej oprawie, ale również rozwiązania ułatwiające zakupy, takie jak np. model click&collect. To duża wygoda dla klientów, którzy podczas odbioru zamówień chętnie wybierają też dodatkowe produkty – dodaje Paulina Stach, dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego.