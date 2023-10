Na dachu przystanku autobusowego znajdują się 4 panele słoneczne o łącznej

powierzchni 5,25 m². Mogą one wygenerować zieloną energię o maksymalnej mocy 720 W. Panele fotowoltaiczne w tej lokalizacji wytwarzają rocznie 680 kWh – co przekłada się na redukcję śladu węglowego o 183,24 kilogramów CO2. Z tego 79% energii przeznaczone jest na zasilanie maszyny Paczkomat®, a 21% na potrzeby użytkowników – takie, jak oświetlenie, gniazda USB czy ładowarki indukcyjne.

Kolejne dwie wiaty zostaną zainstalowane w Kielcach oraz w gminie Słupno.

W ramach długofalowej strategii ESG, która jest wpisana w DNA marki InPost,

firma już od kilku lat realizuje program InPost Green City. Głównym celem

projektu jest ograniczanie emisji CO2 i ruchu samochodowego w centrach polskich miast, a także podarowanie mieszkańcom narzędzi, dzięki którym będą mogli brać aktywny udział w ekologicznej rewolucji.

W programie InPost Green City uczestniczy już 48 miast. Ponadto, InPost we współpracy z GreenWay zainstalował już ponad 200 stacji ładowania aut elektrycznych w swoich centrach logistycznych oraz publicznie dostępnych dla kierowców ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat®. Do końca tego roku InPost i GreenWay zbudują sieć kilkudziesięciu publicznie dostępnych punktów ładowania elektryków.

Od teraz już nie tylko duże miasta, ale też małe gminy, mogą liczyć na wsparcie

InPost przy ekologicznych projektach.

– Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie u nas rozpoczyna się ten nowy,

wspaniały projekt. Firma InPost aktywnie wspiera lokalne działania na rzecz

naszych mieszkańców. Ten projekt wpisuje się w działania proekologiczne Gminy, a sama wiata poprawia również walory estetyczne otoczenia. Dzięki dobrym i stałym kontaktom z InPost udało się już zrealizować kilka wspólnych projektów. Wierzę, że będziemy kontynuować tę owocną współpracę – powiedział Gerard Przybyła, przewodniczący Rady Gminy Nędza.

– Zrównoważony rozwój to kluczowy element strategii biznesowej InPost. Myślimy o ekologii na każdym etapie naszego biznesu – wykorzystujemy najbardziej ekologiczną formę dostaw, jakim jest urządzenie Paczkomat®, posiadamy flotę samochodów elektrycznych, wraz z GreenWay inwestujemy w sieć stacji ładowania elektryków, do tego wpieramy eko inicjatywy w polskich miastach w ramach programu InPost Green City, a obecnie ruszamy z solarnymi wiatami na terenie całego kraju. Już teraz zapraszamy kolejne gminy do współpracy – mówi Waldemar Brzoska, dyrektor Biura Ekspansji, Rozstawień, POK i Serwisu InPost.