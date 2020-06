Negocjacje czynszowe dla pralni EBS są ostatnią deską ratunku

Kuriozalne jest to, że niektóre galerie, w których najemcy odnotowywali straty także przed pandemią, czyli obiekty źle prosperujące, dzisiaj nie chcą zgodzić się na obniżki stawek. To może być gwóźdź do trumny wielu marek, a co za tym idzie dla tych galerii - uważa Paweł Skwarczowski, dyrektor ds. operacyjnych sieci pralni EBS.