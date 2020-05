Neinver ma nowego dyrektora ds. najmu

Stephan Fickl posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży obiektów handlowych, które zdobył, pracując na trzech kontynentach - dla domów handlowych, tradycyjnych centrów handlowych i outletów. Do zadań nowego dyrektora należeć będzie realizacja strategii najmu grupy w sześciu krajach Europy, dla 23 obiektów handlowych, zarządzanych przez hiszpańską spółkę. Stephan Fickl rozpoczyna pełnienie funkcji w czasie, który w historii handlu nie ma precedensu.

Do pracy w Neinver nowy dyrektor przechodzi ze spółki McArthurGlen, w której przez siedem lat pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. Najmu Powierzchni w Europie Północnej. Do jego obowiązków należały działania związane z najmem w siedmiu centrach outlet. Wcześniej pracował przez 9 lat w spółce ECE jako Dyrektor ds. Najmu na Bliskim Wschodzie, a także Dyrektor ds. Najmu w Bułgarii i Chorwacji. Stephan Fickl rozpoczął karierę w handlu w 1999 r., pracując dla sieci Woolworths w Republice Południowej Afryki, a następnie kontynuował pracę w branży nieruchomości komercyjnych w spółce Kleppierre/Ségécé we Francji.

Agnieszka Baczyńska, Dyrektor ds. Najmu Międzynarodowego, nadal odpowiadać będzie za działania firmy na polskim rynku oraz zagraniczne projekty, prowadzone przez Neinver Polska.