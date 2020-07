Certyfikaty potwierdzają wdrożenie kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie budowy oraz zarządzania obiektami, które są użytkowane przez minimum dwa lata. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań, firma kolejny raz uzyskała wyższe oceny ratingowe.

W Polsce NEINVER odnowił certyfikaty wszystkich centrów FACTORY i podniósł ich oceny ratingowe w zakresie zarządzania pod kątem zrównoważonego rozwoju z „Very Good”

do „Excellent”.

W Hiszpanii spółka odnowiła certyfikaty czterech obiektów The Style Outlets - trzech w Madrycie i jednego w La Corunii, a także centrum Nassica Retail and Leisure Park w Madrycie, uzyskując najwyższą możliwą ocenę „Outstanding” dla trzech z nich. Ponadto, centrum Viladecans The Style Outlets w Barcelonie uzyskało certyfikat po raz pierwszy - z oceną „Excellent”.

Spółka odnowiła certyfikaty dwóch centrów The Style Outlets we Włoszech - w Vicolungo i Castel Guelfo oraz Roppenheim The Style Outlets we Francji. Tym samym wszystkie centra zarządzane przez NEINVER w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Francji uzyskały certyfikaty BREEAM In-Use, jak również certyfikaty potwierdzające standardy ISO (9001,14001, 50001 i 45001).

Rozwiązania wdrożone przez NEINVER mają istotny wpływ na budowanie długookresowej wartości centrów i redukowanie ich śladu węglowego. To instalacje systemów recyclingu, ograniczenie nadmiernego oświetlenia („zanieczyszczenia świetlnego”), poprawa ich bioróżnorodności, analiza zrównoważonych systemów odwadniających oraz zastosowanie rozwiązań podnoszących energooszczędność obiektów.

Już w roku 2013 roku NEINVER był pierwszym operatorem, który uzyskał certyfikację BREEAM In-Use dla całego portfolio obiektów w Europie, stanowiąc punkt odniesienia w zakresie zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. NEINVER stale podnosi oceny ratingowe swoich obiektów, dzięki nowym rozwiązaniom wdrażanym podczas renowacji każdego z centrów, podkreślając tym samym powagę tego zagadnienia dla firmy.