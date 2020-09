Neinver otwiera nowe centrum handlowe. Koszt inwestycji to ok. 110 mln euro

Neinver i Nuveen Real Estate ogłosiły datę otwarcia centrum Amsterdam The Style Outlets. Nowe centrum powstało dzięki inwestycjom wynoszącym ok. 110 milionów euro. 26 listopada zostanie otwarte dla klientów. Projekt prowadzony jest wspólnie przez Neinver i Nuveen Real Estate.

Na 19,000 mkw. powierzchni, Amsterdam The Style Outlets zgromadzi 110 sklepów, w tym takie międzynarodowe marki, jak Björn Borg, GUESS, New Balance, Nike, O'Neil, PUMA, Salomon i The Kooples. Centrum otworzy się dla klientów z 75 procentowym poziomem wynajętej powierzchni, a kolejne marki zaplanowały dołączenie w najbliższych tygodniach. Oprócz ekskluzywnej oferty handlowej, Neinver zaoferuje gościom niezwykłe doświadczenie zakupowe, w tym m.in. usługi concierge. Ponadto, 1000 mkw. przeznaczono na powierzchnię rekreacyjną, restauracje ze stolikami na wolnym powietrzu i pasaże. Dzięki otwarciu centrum powstanie około 600 miejsc pracy.

- Otwarcie Amsterdam The Style Outlets rozszerzy zasięg geograficzny spółki o bardzo atrakcyjny rynek, stanowiąc kamien milowy naszej strategii wzrostu. To siedemnaste centrum outlet w europejskim portfolio Neinver i pierwsze w Holandii. Dokładaliśmy wszelkich starań w trakcie lockdownu, aby kontynuować realizację projektu i dotrzymać terminu otwarcia. Z jednej strony ponad 20-letnie doświadczenie Neinver w branży outletów, a z drugiej silne strony samego projektu - doskonała lokalizacja z zasięgiem obejmującym 12 milionów potencjalnych klientów w promieniu nieprzekraczającym 90 minut dojazdu samochodem, przemyślany miks marek modowych, sportowych i rekreacyjnych w niezwykłym środowisku zakupowym, opierającym się o najnowocześniejsze rozwiązania projektowe, czerpiące z najlepszych przykładów niderlandzkiej architektury - to wszystko zapewni sukces tego flagowego przedsięwzięcia, mającego szansę stać się głównym celem zakupów w Holandii - mówi Daniel Losantos, prezes Neinver.