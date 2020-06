Neinver otworzył wszystkie outlety

Neinver wznowiła działalność wszystkich obiektów w swoim portfolio w Europie.

Spółka zamknęła w marcu 16 centrów outlet, którymi zarządza w pięciu europejskich krajach. Cztery parki handlowo-rozrywkowe położone w Hiszpanii i Polsce pozostawały częściowo otwarte, zezwalając na działanie podmiotom, zapewniającym podstawowe potrzeby. Pierwsze otwarte zostały centra w Niemczech (20 kwietnia). Doświadczenia z rynku niemieckiego umożliwiły wypracowanie nowych rozwiązań i praktyk dla zapewnienia przez spółkę najwyższych standardów zdrowotnych i bezpieczeństwa we wszystkich swoich obiektach w Europie.

W ramach realizacji całościowego planu ponownego otwarcia, NEINVER wypełnił, a nawet przekroczył obowiązujące wytyczne. Spółka wdrożyła kompleksowe działania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, opracowane w konsultacji z krajowymi urzędami regulacyjnymi i organami ochrony zdrowia w każdym z państw, w których prowadzi działalność. NEINVER współpracował również blisko z właścicielami poszczególnych marek, tak by zagwarantować maksimum bezpieczeństwa zarówno odwiedzającym, jak i pracownikom.

- Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że otwarte zostały wszystkie obiekty w naszym portfolio – skomentował Daniel Losantos, prezes grupy. – Jak obserwujemy po ponownym otwarciu, rośnie zapotrzebowanie na naszą ofertę outletową. We wszystkich centra notujemy systematyczny wzrost wartości sprzedaży i liczby odwiedzających, z tygodnia na tydzień. Na wiążące prognozy jest jednak zbyt wcześnie, dlatego koncentrujemy uwagę na ciężkiej pracy, by przywrócić jak najlepsze doświadczenia zakupowe naszym klientom. Jak dodaje prezes Losantos, dzięki wprowadzonym procedurom bezpieczeństwa, NEINVER może skupić się na bliskiej współpracy z partnerami biznesowymi – przedstawicielami marek, by zrozumieć ich aktualne potrzeby i zaoferować jak najlepsze rozwiązania w celu stopniowego powrotu do poziomu aktywności sprzed zamknięcia.

- Nasze centra outlet wykazały się niezwykłą odpornością na poprzednie recesje, dzięki prowadzonemu przez spółkę modelowi intensywnego zarządzania, atrakcyjnej ofercie zakupowej, a także potrzebie podzielanej przez wszystkie marki w większym stopniu, niż kiedykolwiek wcześniej, by sprzedać nagromadzony przez nie towar – dodaje Daniel Losantos.

