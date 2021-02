Neinver porozumiał się z niemal wszystkimi najemcami

Neinver, inwestor, deweloper i zarządca na europejskim rynku outletów, osiągnął porozumienia z 98 proc. najemców w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i Polsce w czasie pierwszego lockdownu. Obecnie firma jest w trakcie nowych negocjacji dotyczących zamknięć w czwartym kwartale. Poziom najmu w outletach na koniec 2020 roku wyniósł 95 proc. i był podobny do poziomów lat ubiegłych, co dowodzi silnej pozycji przyjętego modelu biznesowego i stabilnej kondycji najemców.

W 2020 roku, spółka podpisała łącznie około 1500 umów najmu, na co złożyło się 1200 negocjacji dotyczących czynszów, a także 210 kontraktów - nowych oraz stanowiących przedłużenie istniejących umów, mimo wprowadzania kolejnych lockdownów i obostrzeń.

Oferta handlowa została rozszerzona o tak znane marki, jak: Hugo Boss, Lacoste, Puma, Intrend, Karl Lagerfeld, Swarowski, czy Roberto Cavalli. Część z nich debiutowała w portfolio NEINVER. Spółka pozyskała również ważne nowe marki, jak: Max & Moi, Lafuma, Elisabeth Biscarat, Kids Around, Not Shy, Sinsey, Anne & Max oraz Burger Federation. Ponadto, marki Pinko, The Kooples, Marc ‘O Polo, Salomon, O’Neill, Kappa, czy New Balance – z trzema nowymi umowami w Hiszpanii – pozyskały dodatkową przestrzeń, rozwijając działalność w ramach całego portfolio Neinver.

Obszar najmu w 2020 roku zdominowało listopadowe otwarcie Amsterdam The Style Outlets, pierwszego centrum NEINVER w Holandii, zrealizowanego we współpracy z Nuveen Real Estate. Centrum uzyskało 75 proc. poziom najmu, przy czym kilku nowych partnerów pozostało w zamknięciu w okresie lockdownu.

- Ustanawianie wspólnych zobowiązań z najemcami zawsze charakteryzowało model biznesowy NEINVER, który w trakcie obecnego kryzysu okazał się ważniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Od początku pandemii podchodziliśmy indywidualnie do sytuacji każdego z nich, oferując elastyczne rozwiązania dotyczące zwolnienia z czynszu – mówi Carlos González, Dyrektor Zarządzający NEINVER. Poza samymi negocjacjami z najemcami, utrzymywaliśmy wysoką i wymagającą aktywność w zakresie najmu, mimo bieżącej sytuacji. Fakt nagromadzenia przez firmy nadmiernych zapasów towarów skłonił je do zainteresowania się wejściem do centrów outletowych lub poszerzeniem działalności w ich ramach. Jednak firmy zachowują się w swojej ekspansji w sposób mocno selektywny, skupiając się na najlepszych lokalizacjach i silnych aktywach.

W outletach Factory w Polsce do portfolio najemców dołączyło kilkanaście nowych marek, które uatrakcyjniły ofertę centrów zarządzanych przez NEINVER. Wśród nich można wymienić: Marc O’Polo i PINKO w segmencie premium, a także popularne marki odzieżowe Levis i Mustang, Yes z szeroką ofertą biżuterii, czy multibrandowy salon sportowy Intersport. W lutym w krakowskim parku handlowym Futura otwarty został sklep Sinsay.

- Prowadzimy rozmowy z nowymi markami, które są zainteresowane debiutem na polskim rynku właśnie w outletach FACTORY. Mimo trudnego czasu pandemii, obserwujemy duże zainteresowanie rozwojem w centrach outletowych NEINVER ze strony najemców. Kontynuować będziemy naszą strategię uatrakcyjniania zestawu marek, wprowadzając do pasaży FACTORY oczekiwanych przez klientów najemców sektora premium i mid-mass market – mówi Agnieszka Baczyńska, International Leasing Director NEINVER.