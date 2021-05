Neinver promuje w swoich outletach europejskich artystów. Również z Polski

Neinver rozpoczął promowanie lokalnych artystów we wszystkich swoich centrach outlet w Europie w wiosennej kampanii reklamowej, łączącej również działania skierowane bezpośrednio do lokalnych społeczności we wnętrzach obiektów.

[RE] START YOUR LIFE – „Zacznij od nowa” – celem akcji jest przedstawienie pozytywnej wizji przyszłości, łącząc sztukę z udanymi doświadczeniami zakupowymi, przy wsparciu lokalnych społeczności.

Do współpracy zaproszono 11 lokalnych artystów w sześciu krajach europejskich: Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji, Holandii i Polsce. W naszym kraju do współpracy w centrach FACTORY zaangażowano artystkę Kingę Offert.

Kampania potrwa do końca wiosny, a jej hasło przewodnie to: [RE] START YOUR LIFE, czyli „Zacznij od nowa”. Akcja składa się z szeregu działań - od bilbordów, plakatów i dekoracji, po instalacje artystyczne i warsztaty, czy inicjatywy wspierające lokalne społeczności, promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowanie środowiska naturalnego.

- Nie po raz pierwszy łączymy naszą działalność komercyjną i sztukę, starając się dotrzeć z wyjątkowym przekazem do szerszego grona odbiorców – obecnych i przyszłych klientów outletów NEINVER. Zaproszenie lokalnych artystów i wsparcie ich artystycznych działań wydaje nam się teraz bardziej zasadne niż kiedykolwiek, w obliczu trudności wynikających z pandemii. Dzięki tej inicjatywie tworzymy niepowtarzalne kreacje, które za sprawą młodych talentów przekazują energię i pozytywne nastawienie do życia - mówi Wincenty Zawadzki, Brand Manager Neinver w Europie.

El Chico Llama, Honolulu Studio i El Rey de la Ruina z Madrytu, Nuria Toll z Barcelony i Héctor Fancesch z A Corunii w Galicji to artyści mający nadać kolorytu centrom outlet w Hiszpanii. We Włoszech to Nicoló Canova, w Niemczech - tworzący w Berlinie Marcus Plesser i Christopher Wehr, we Francji - ilustratorka Amandine Louise, w centrach FACTORY w Polsce - Kinga Offert. Z kolei Jago, kojarzony z agencją kreatywną Limoon w Haarlemie, w nowo otwartym centrum w Amsterdamie.

Każdy z artystów w sześciu krajach europejskich otrzymał to samo zdjęcie, przedstawiające roześmianą ekipę młodych ludzi, tryskających optymizmem i pozytywną energią. Reszta należała już do indywidualnych zadań każdego z twórców, który mógł przearanżować wspomniane zdjęcia, dodając swoje elementy graficzne czy malarskie. Tematem przewodnim była właśnie pozytywna energia, kolory i optymizm.