NEINVER uzyskał najwyższą ocenę w klasyfikacji „Global Real Estate Sustainability Benchmark za 2022 rok”.

Trzeci rok z rzędu NEINVER uzyskał najwyższą ocenę 5 gwiazdek w klasyfikacji „Global Real Estate Sustainability Benchmark za 2022 rok”.

To globalna inicjatywa, poddająca ocenie realizację celów w obszarze ESG w branży nieruchomości.

Ocena ta po raz kolejny plasuje NEINVER w grupie 20 proc. topowych firm na świecie.

NEINVER zajął również trzecie miejsce, spośród dziewięciu podmiotów w swojej kategorii, poprawiając wynik z ubiegłego roku.

Indeks GRESB, oceniający najistotniejsze dla inwestorów i branży nieruchomości aspekty działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, przeanalizował wyniki ESG NEINVER oraz portfela inwestycji w ramach joint venture z Nuveen Real Estate. To 15 obiektów (13 centrów outlet i 2 parków handlowo-rozrywkowych) o wartości brutto około 1,5 mld euro.

NEINVER wyróżnił się w takich aspektach jak: zarządzanie wskaźnikami zrównoważonego rozwoju najemców, certyfikacja wszystkich centrów pod kątem zrównoważonego rozwoju, a także realizacja celów ESG w polityce pracowniczej, potwierdzając tym samym swoje głęboko zakorzenione zaangażowanie w kryteria realizacji celów zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach.

NEINVER od ponad dekady uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju w swojej strategii. Wszystkie obiekty spółki posiadają certyfikaty BREEAM. 87 proc. z nich uzyskało ocenę Excellent, będąc od dekady zarządzanym zgodnie ze standardami ISO 14001, 50001, 45001 i 9001. Firma uzyskała również certyfikację całego swojego portfolio w międzynarodowym standardzie dostępności AIS, a także kontynuuje wdrażanie wielu innych inicjatyw w ramach realizacji celu dekarbonizacji obiektów.

Uzyskanie 5-gwiazdkowej oceny GRESB to bez wątpienia wielka satysfakcja dla firmy NEINVER i rzeczywiste potwierdzenie zobowiązania, jakie podjęliśmy kilka lat temu w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych obiektów i zarządzania nimi. W obecnej rzeczywistości rozpoznawanie ryzyka i łagodzenie jego skutków w obszarze ESG ma kluczowe znaczenie, a narzędzia takie jak GRESB zapewniają całej branży wytyczne, które pomagają w realizacji strategii, mimo wyzwań, które stoją przed nami - mówi Daniel Losantos, CEO NEINVER.

Strategiczny plan zrównoważonego rozwoju NEINVER pod nazwą „Building Tomorrow” jest kluczowy w osiąganiu tak doskonałych wyników. Plan ten określa zobowiązania i cele firmy w zakresie ESG oraz odnosi się do głównych wyzwań stojących przed branżą nieruchomości i handlu detalicznego, a wszystko po to, by jak najlepiej służyć interesariuszom i społeczeństwu.

