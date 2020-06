Neinver rozpoczął prace nad uzyskaniem certyfikatów bezpieczeństwa przed Covid-19

NEINVER uzyskał już certyfikację dla procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się Covid-19 we francuskim centrum Roppenheim The Style Outlets. Ich skuteczność została potwierdzona przez firmę Socotec, zajmującą się kontrolą i certyfikacją. Uzyskane potwierdzenie wdrożenia najlepszych praktyk to również ważne zobowiązanie do stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla odwiedzających, najemców, dostawców i pracowników.

Certyfikaty są częścią programu „Kupuj bezpiecznie, nie narażaj się” – inicjatywy, którą NEINVER podjął we wszystkich europejskich obiektach, by zwrócić szczególną uwagę na priorytetowe traktowanie zdrowia i bezpieczeństwa swoich klientów oraz pracowników. Program spełnia najbardziej wymagające standardy z zakresu higieny, jak również reguluje zasady zachowania bezpiecznej odległości. Dzięki programowi „Kupuj bezpiecznie, nie narażaj się”, odwiedzający outlety dostają też pełną informację o tym, że są skutecznie chronieni - za pośrednictwem kanałów cyfrowych oraz na miejscu.

W prowadzonych działaniach NEINVER wykorzystał potencjał wiedzy i doświadczeń Grupy z wszystkich krajów działalności, obserwując najlepsze praktyki i rozwiązania w pierwszych, otwartych centrach. Kluczowym zadaniem było takie dopasowanie procedur, by odwiedzający mogli czerpać radość z robienia zakupów, w pełni ufając, że są bezpieczni. NEINVER udzielił również wsparcia najemcom, tak by prowadzili sprzedaż w salonach outletowych zgodnie z wszystkimi procedurami, wyznaczonymi przez specjalistów.

W outletach NEINVER ustawione zostały stacje higieniczne. Powiększone zostały zespoły zajmujące się sprzątaniem i konserwacją dla zapewnienia odpowiedniej higieny i dezynfekcji wszystkich stref, a szczególnie tych o największym natężeniu. Ulepszone zostały procedury czyszczenia systemów wentylacyjnych. Każdy obiekt jest kontrolowany przez specjalny zespół monitorowania - dla zapewnienia zgodności zasad bezpieczeństwa. Zwiększona została częstotliwość informowania klientów o procedurach sanitarnych i konieczności stosowania się do zasad zachowania fizycznego dystansu. Część usług została ograniczona i dopasowywana do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.