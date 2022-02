Neinver zadowolony z wyników sprzedaży w centrach outlet w 2021 roku

909 milionów euro wyniosła wartość sprzedaży w 17 centrach outlet z portfolio NEINVER w Europie w 2021 roku, stanowiąc 24 proc. wzrost w ujęciu „like-for-like” w stosunku do roku 2020. Na zakupy przyjechało w tym czasie ponad 35 milionów klientów, co stanowi 16-procentowy wzrost.

NEINVER jest drugim w Polsce największym operatorem centrów outlet.

Marki obecne w outletach firmy NEINVER zwiększyły wartość sprzedaży o 24 proc. w ujęciu „like-for-like” w porównaniu do 2020 r.

W minionym roku centra FACTORY będące w portfolio NEINVER zyskały w Polsce 30 nowych salonów outletowych wielu branż, wprowadzając do obiektów znane marki premium.

NEINVER - czołowy operator centrów outlet w Polsce i Hiszpanii oraz drugi pod względem wielkości w Europie zanotował stopniowe ożywienie działalności outletowej w 2021 roku. Szczególnie miało to miejsce w drugiej połowie roku, gdy ograniczenia zaczęły być znoszone.

Rosnąca liczba odwiedzających pozytywnie wpływa na wskaźniki

W drugiej połowie 2021 roku liczba odwiedzających wyniosła 88 proc. analogicznego okresu sprzed pandemii w 2019 roku. Z kolei sprzedaż w salonach outletowych nieznacznie przekroczyła poziomy z 2019 roku, dzięki silnemu ożywieniu w trzecim kwartale (+3 proc. w stosunku do III kwartału 2019 r.), potwierdzając poprawę dynamiki w tym obszarze. Fakt, że wspomniana dynamika obrotów wygenerowała wzrost wartości sprzedaży „like-for-like” w tym okresie, mimo mniejszej liczby klientów, dodatkowo świadczy o wysokim współczynniku konwersji i wzroście wielkości koszyka zakupowego.

- Osiągnięcie w drugiej połowie roku poziomów sprzed pandemii napawa nas optymizmem, będąc klarownym dowodem siły naszego modelu biznesu. Elastyczność oraz rozległa, specjalistyczna wiedza odegrały kluczową rolę w maksymalizacji wyników, mimo utrzymujących się ograniczeń - mówi Carlos González, Managing Director, NEINVER.

352 nowe umowy najmu i powiększona oferta handlowa

NEINVER obserwuje dużą aktywność przedstawicieli marek zainteresowanych obecnością w outletach zarządzanych przez firmę. W czasie ostatnich 12 miesięcy zawarte zostały 352 umowy najmu (nowe umowy i przedłużenia istniejących kontraktów).

Oferta handlowa powiększyła się o takie marki, jak: adidas, Desigual, Geographical Norway, Hugo Boss, Intrend, Lacoste, NA-KD, Nike, Puma, Pure White, Ravensburger i Under Armour, z których część jest nowością w portfolio NEINVER. Centra utrzymują stabilny, wysoki poziom najmu, zamykając rok wielkością 95 proc.

Outlety z wzrostem sprzedaży i większym koszykiem zakupowym

W outletach FACTORY w Polsce wzrost wartości sprzedaży „like for like” w porównaniu do roku 2020 wyniósł 19,3 proc. Podczas jednej wizyty w centrum outlet klienci odwiedzają zdecydowanie większą liczbę sklepów i wydają znacząco wyższe kwoty.

- Wysoki poziom najmu i rozbudowa portfolio najemców o kolejne, mocne marki na europejskim rynku outletów w 2021 roku miały znaczący wpływ na szybki powrót do satysfakcjonującej dynamiki sprzedaży po okresach kolejnych lockdownów. Centra FACTORY w Polsce zyskały 30 nowych salonów outletowych wielu branż, wprowadzając do swoich obiektów znane marki premium, czy umożliwiając partnerom biznesowym debiut w outletowym kanale sprzedaży – podsumowuje Bożena Gierszewska-Mroziewicz, Country Head Poland & Central Europe Asset Management Director NEINVER.

- Mniejsza liczba klientów, związana z okresami lockdownów, obostrzeniami sanitarnymi i zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi w czasie pandemii, nie wpłynęła na osłabienie zainteresowania klientów zakupami w outletach z portfolio NEINVER w Polsce. Wysoki poziom sprzedaży w centrach FACTORY w Polsce i wzrost koszyka zakupowego o 19 proc. w porównaniu do roku 2019 oraz 18 proc. w porównaniu do roku 2020 dowodzą silnej determinacji klientów, zdecydowanych by czas spędzony w outlecie wykorzystać efektywnie na zakupy – podkreśla Bożena Gierszewska–Mroziewicz.

Nowi najemcy w centrach FACTORY

W 2021 roku NEINVER wprowadził do centrów FACTORY nowych najemców niemal wszystkich branż – od sportu (m.in. zwiększona dwukrotnie powierzchnia salonów Nike) przez artykuły dla domu (m.in. Villeroy&Boch), biżuterię (m.in. Yes), po modę segmentu premium z markami Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Lacoste czy Marc O’Polo. Rok 2021 był również outletowym debiutem znanej marki RTV EURO AGD w warszawskim centrum z portfolio firmy.