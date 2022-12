W 2023 r. przygotujemy strategię dekarbonizacji dla wszystkich naszych obiektów i dostosujemy je do Taksonomii. Chcemy, aby nasza działalność była jak najmniej emisyjna – zapowiada Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle.

NEPI Rockcastle należy do grona firm, które już raportują wskaźniki niefinansowe ESG. Jakie są kamienie milowe waszej strategii zrównoważonego rozwoju?

Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle: Główne cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2 i zwiększanie efektywności energetycznej naszych obiektów. Tam, gdzie jest to możliwe, systematycznie inwestujemy w odnawialne źródła energii. Do 2030 r. NEPI Rockcastle ma ambicję uniezależnić się energetycznie oraz produkować energię odnawialną na własne potrzeby. Częściowo już tak się dzieje, np. w Polsce w dziewięciu obiektach: Alfa Centrum w Białymstoku, Aura Centrum Olsztyna, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Focus Mall Zielona Góra, CH Karolinka w Opolu, CH Platan w Zabrzu, CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej oraz w Galerii Wołomin i w Galerii Tomaszów - części wspólne zasilane są w nich w 100 proc. energią odnawialną.

W przyszłym roku opracujemy szczegółową ścieżkę dekarbonizacyjną firmy i nieruchomości w naszym portfelu. Uwzględni ona szczegółowy harmonogram działań zaplanowanych do 2050 roku - zapowiada Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle.

Pracujemy również nad koncepcją „Zero Waste to Landfill”, czyli tak skuteczną segregacją odpadów, aby nie trafiały już na wysypisko śmieci. Naszą ambicją jest wskaźnik recyklingu odpadów wynoszący co najmniej 60 proc. Zamierzamy także zredukować do 2025 r. wywóz nieczystości o 70 proc. W przyszłym roku opracujemy szczegółową ścieżkę dekarbonizacyjną firmy i nieruchomości w naszym portfelu. Uwzględni ona szczegółowy harmonogram działań zaplanowanych do 2050 roku.

Zbieramy dane z naszych centrów, czyli korzystamy z systemu, który pozwala nam mierzyć zużycie mediów oraz odpadów i dzięki temu możemy podejmować działania, które pozwolą nam efektywniej inwestować w nasze obiekty i lepiej przygotować je do dekarbonizacji i niskoemisyjności - tłumaczy Magdalena Gibney.

Skupimy się też na wspólnej polityce i działaniach z naszymi interesariuszami – najemcami, klientami oraz firmami z nami współpracującymi w kontekście edukacji oraz odpowiedzialnych wyborów, ale także zmiany nawyków na bardziej prośrodowiskowe. Jesteśmy otwarci na współpracę z naszymi partnerami, chcemy wspierać najbardziej potrzebujących, ale także rozwijać przyjazną przestrzeń w centrach handlowych, wychodząc poza ofertę stricte zakupową. Czeka nas ważny proces uświadamiania, jak istotne jest znaczenie trzech filarów ESG i wdrażanie jego założeń w praktyce - na skalę znacznie większą niż dotychczasowa.

Jaki jest plan dla fotowoltaiki w waszych obiektach?

Aktualnie badamy możliwości montażu instalacji PV we wszystkich dziewięciu krajach, w których działamy. Jednak już teraz, na przykładzie Rumunii widać, że wiele można zrobić. W tym kraju, do końca przyszłego roku, wszystkie nasze centra handlowe zostaną wyposażone w fotowoltaikę. Wspólnie z zespołami sprawdzamy również inne ścieżki i możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii, które mogą zasilać nasze nieruchomości.

Bardzo wiele zależy tu od polityki energetycznej państw, która znacząco różni się w poszczególnych krajach, a także działań i decyzji ustawodawców. Bez wsparcia ze strony państwa oraz rozsądnych przepisów i niezbędnej infrastruktury nasze wysiłki i inwestycje w tym zakresie mogą napotkać na znaczne trudności w realizacji.

Plany oczywiście są bardzo ważne, ale co już się udało zrobić?

Przede wszystkim 95 proc. naszych obiektów jest certyfikowanych systemem BREEAM In-use na poziomie Excellent lub Very Good. Do końca tego roku będzie to już 100 proc. Poza tym, inwestujemy w oświetlenie LED-owe w naszych centrach. Obecnie wymieniliśmy 78 proc. urządzeń w częściach wspólnych, a do końca pierwszego kwartału 2023 r. osiągniemy 100 proc. Dodatkowo, w ramach dostosowania do wymogów Taksonomii, niektóre nasze obiekty mają już certyfikaty energetyczne na poziomie A. Plan na przyszłe lata przewiduje modernizacje pozostałych obiektów tak, aby dostosować je do najwyższego poziomu efektywności energetycznej.

Ważną rolą właścicieli i zarządców jest inspirowanie i prezentowanie dobrych praktyk rynkowych, włączanie się w branżowe i ponadbranżowe inicjatywy ESG oraz budowanie partnerstw z kluczowymi interesariuszami, organizacjami oraz partnerami biznesowymi w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Pomimo luk w regulacjach prawnych dążymy do tego, aby prowadzić działalność w jeszcze bardziej zrównoważony sposób. Bardzo ważne jest, aby już dziś właściciele i zarządcy działali proaktywnie - tak, aby w trosce o środowisko, podwyższać jakość zarządzanych przez siebie obiektów.

Czy najemcy biorą z was przykład?

Rozmawiamy z najemcami o różnych rozwiązaniach poprawiających efektywność energetyczną oraz działalność w sposób zrównoważony i respektujący filary ESG. Większe podmioty mają pełną świadomość zagadnienia ze względu na to, że wkrótce zostaną objęte obowiązkiem raportowania wskaźników ESG, więc widzą potrzebę rozmowy i poszukiwania pól do łączenia sił. Oprócz wymiany oświetlenia, modernizują swoje salony, używając m.in. materiałów pochodzących z recyklingu, ale w tym temacie przed nami jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo mamy tu do czynienia z olbrzymią skalą potrzeb, wiedzy i regulacji.

Czy wprowadziliście w waszych centrach zielone umowy najmu?

Tak, wprowadzamy tzw. zielone załączniki, czyli dobre rozwiązania i praktyki, które najemcy mogą na co dzień wdrażać. Bierzemy pod uwagę szeroko pojęty aspekt środowiskowy oraz społeczny. Chcemy m.in. wprowadzać gospodarkę cyrkularną przy modernizacjach lub wykończeniach powierzchni. Najemców, którzy mają umowy podpisane bezpośrednio z dostawcami energii, namawiamy do korzystania ze źródeł odnawialnych. Uczulamy również na to, aby pracownicy sklepów zwracali uwagę na ilość zużywanej energii oraz wody. W kwestii odpadów promujemy recykling i obieg zamknięty. Zachęcamy też wszystkich do korzystania z niskoemisyjnego transportu.

Podobno największe oszczędności można uzyskać na optymalizacji działania klimatyzacji. Jaki macie na to pomysł?

Prowadzimy trzy programy pilotażowe, których wyniki poznamy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na ich podstawie będziemy inwestować w poprawę efektywności energetycznej wszystkich urządzeń obsługiwanych przez centra. To bardzo ważne, ponieważ system pomaga oszczędzać energię na podstawie danych, które gromadzi ze wszystkich działających w budynku urządzeń. Dzięki temu nasze przyszłe działania pozwolą wygenerować oszczędności oraz jeszcze lepiej i precyzyjniej inwestować w obiekty i przygotować je do dekarbonizacji i niskoemisyjności.

Już dziś utrzymujemy temperaturę na częściach wspólnych na poziomie 18°C, natomiast przy technologii wspólnej z najemcami – jest to 19°C. Z kolei kurtyny powietrzne na wejściach uruchamiamy tylko przy niskich temperaturach zewnętrznych, czyli poniżej 5°C. Drzwi przesuwne w razie potrzeby przestawiamy na tryb zimowy tak, aby wygenerowane ciepło nie uciekało z obiektu. Między innymi dzięki tym działaniom możemy zaoszczędzić od 10 proc. do 15 proc. energii/ciepła/wody.

Wiele obiektów komercyjnych szuka dzisiaj oszczędności. Co NEPI Rockcastle robi na tym polu?

Ograniczamy do minimum oświetlenie wewnętrzne poza godzinami otwarcia – wówczas pracuje 10 proc. urządzeń, aby firma sprzątająca mogła świadczyć usługi. Na parkingach nocą gasimy światło. Oczywiście oprócz systemów awaryjnych i ewakuacyjnych. Iluminację na zewnątrz budynków ograniczyliśmy o 30 proc., stosujemy w nich w pełni energooszczędne rozwiązania. Tam, gdzie to możliwe, w godzinach nocnych całkowicie gasimy oświetlenie elewacyjne, obejmujące back-lighty, totemy, pylony i logotypy.

Z kolei w ciągu dnia - w zależności od warunków zewnętrznych - lampy wewnętrzne ustawiamy na 50 proc. mocy. Stan potrzebnego natężenia jest monitorowany na bieżąco przez pracowników technicznych, ochronę i dyrekcję centrów. Na klatkach schodowych i w pomieszczeniach technicznych robią to czujki ruchu. Nasz dział techniczny opracował i wdrożył dodatkowe wytyczne zawierające zestaw prostych działań oszczędnościowych, które w globalnym ujęciu nabierają dużego znaczenia.

Te wszystkie prośrodowiskowe praktyki są bardzo ważne, ale zrównoważony rozwój musi też mieć wymiar społeczny. Jaki macie „dorobek” w tym aspekcie?

Tak, to bardzo ważny aspekt, który ciągle rozwijamy. W obecnej sytuacji gospodarczej działania biznesu wspierające i angażujące lokalne społeczności są jeszcze bardziej istotne. Prowadzimy wiele aktywności w tym obszarze i promujemy odpowiedzialne praktyki wśród naszych pracowników oraz pracowników naszych partnerów.

W ramach działań edukacyjnych zainicjowaliśmy kilka lat temu długofalową kampanię „Nie bądź plastik", której celem jest edukacja konsumentów, jak odpowiedzialnie podchodzić do opakowań, dlaczego warto postawić na opakowania wielorazowe. Dostarczamy inspiracji, jak żyć bardziej ekologicznie na co dzień. W 2022 r. elementem tej kampanii były m.in. warsztaty z robienia woskowijek – wielorazowej i ekologicznej alternatywy dla folii aluminiowej i śniadaniowej, które odbyły się we wszystkich naszych centrach w Polsce, a także edukacja w zakresie segregacji odpadów.

W tym roku rozpoczęliśmy też akcję sadzenia 24 tys. drzew w dziesięciu miastach Polski, w których działają nasze centra handlowe. Każdy etap tej akcji poprzedziliśmy warsztatami ekologicznymi dla zainteresowanych mieszkańców. Z kolei w Rumunii, w ramach inicjatywy „Act for Tomorrow” edukowaliśmy klientów na temat recyklingu. Rozmawialiśmy o segregacji śmieci i tłumaczyliśmy, dlaczego warto to robić. Wszystkie te działania, poza wymiarem edukacyjnym, mają również integrować lokalną społeczność wokół ważnych tematów i inspirować do odpowiedzialnych i prośrodowiskowych zachowań, nie tylko podczas zakupów.

Pod hasłem #responsibletogether działamy i promujemy akcje, działania, projekty oraz dobre praktyki biznesu w działaniu w sposób zrównoważony, a przez to budowaniu lepszej, bezpiecznej przyszłości. Regularnie udostępniamy przestrzeń w naszych centrach organizacjom pozarządowym prowadzącym różnego rodzaju inicjatywy prospołeczne, zdrowotne czy też działające na rzecz ochrony klimatu.

A jak wyglądają działania NEPI Rockcastle na rzecz ładu korporacyjnego?

Jako kluczowy element prowadzenia działalności, uznajemy uczciwość w relacjach i biznesie, poddajemy się badaniom ratingowym, które nakładają na firmy obowiązek posiadania odpowiednich procedur obejmujących działania z zakresu wszystkich trzech filarów E, S i G. Wdrożyliśmy zasady etyczne we wszystkie procesy zarządzania zasobami. Pomagają nam w tym procedury i polityki wewnętrzne, takie jak: Kodeks postępowania etycznego, Polityka informowania o nieprawidłowościach, Polityka zgodności z przepisami, Polityka Deklaracji Interesów.

W Polsce NEPI Rockcastle jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Polityka różnorodności jest integralnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ta strategia zaakceptowana przez zarząd zakłada m.in. wprowadzenie dla wszystkich pracowników grupy, także kadry menadżerskiej, kluczowych wskaźników efektywności z wyznaczonymi zrównoważonymi celami. Uważamy, że przykład zawsze idzie z góry, dlatego wierzę, że stopniowo i kaskadowo każdy z nas stanie się w codziennym działaniu ambasadorem zrównoważonego rozwoju.

