NEPI Rockcastle: niemal połowa klientów wróciła do galerii

W pierwszym tygodniu po otwarciu 12 galerii handlowych należących do NEPI Rockcastle w Polsce, odwiedziło je niemal 50 proc. klientów w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

W poniedziałek, 4 maja, całkowity footfall w galeriach NEPI wyniósł 94,8 tys. – to 52 proc. liczby odwiedzających galerie w pomajówkowy poniedziałek w 2019. Kolejne dni wskazują na niewielkie obniżenie trendu, jednak przedstawiciele NEPI podkreślają, że łączny footfall z pierwszego tygodnia na poziomie 48 proc. rdr jest powodem do zadowolenia.

Średnia odwiedzalność w poszczególnych galeriach była jednak wyższa i wynosi 50 proc. rdr. Dwie galerie, CH Platan w Zabrzu i Galeria Warmińska w Olsztynie, mogą pochwalić bardzo satysfakcjonującym footfallem - powyżej 70 proc. rdr., a trzy obiekty odnotowały odwiedzalność poniżej 40 proc.

- Dane odwiedzalności galerii z pierwszego tygodnia są bardzo dobre i pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nowy reżim sanitarny - wymóg noszenia maseczek i rękawiczek, czy wprowadzony przez nas pomiar temperatury w strefach wejściowych galerii - nie są dla klientów przeszkodą do zakupów – mówi Dominik Piwek, Head of Marketing & PR, NEPI Rockcastle. – Sytuacja zmusiła część klientów do dokonywania zakupów w e-commerce, ale nawyki zakupowe, szczególnie w segmencie odzieżowym, pozostają silne. Wierzymy, że wraz z kolejnymi etapami rozszerzania działalności naszych najemców – otwarciem restauracji, stref rozrywki, kin – footfall w galeriach ma szansę wrócić do poziomów z 2019 roku w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, a nie wykluczone, że jeśli sytuacja z COVID ulegnie poprawie, ludzie spragnieni „normalności” w jeszcze większym stopniu odwiedzą centra handlowe i tym samy osiągniemy lepsze wyniki footfall, niż w roku ubiegłym – dodaje Piwek.

Nie wszyscy zdążyli na otwarcie

NEPI Rockcastle zaznacza, że ze względu na krótki okres przygotowawczy poprzedzający otwarcie sklepów w galeriach, nie wszyscy najemcy zdążyli przygotować się na ponowne przyjęcie klientów. "Odpowiedzialne za to są trzy czynniki: problem z zatowarowaniem, opóźnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom (np. montaż ochronnych płyt pleksi przy kasach) i trudności ze skompletowaniem zespołu do pracy. Z powodu redukcji personelu, niektóre sklepy nie są w stanie pracować zmianowo i działają w skróconych godzinach" - czytamy w komunikacie funduszu.

Ok. 80 proc. najemców NEPI Rockcastle uprawnionych do prowadzenia działalności, otworzyło swoje lokale w galeriach, a do końca bieżącego tygodnia poziom otwartych sklepów powinien przekroczyć już 90 proc.

- Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się najemcy w związku z niespodziewanie szybkim otwarciem. W tej chwili priorytetem dla nas wszystkich pozostają bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów. Jednocześnie jesteśmy otwarci na udzielenie najemcom pomocy w jak najszybszym powrocie do normalności - podkreśla Dominik Piwek.