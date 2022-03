NEPI Rockcastle uruchamia pomoc dla uchodźców

Dwanaście działających w Polsce galerii handlowych NEPI Rockcastle od pierwszych dni wojny organizuje zbiórki i akcje wspierające mieszkańców Ukrainy – we współpracy z władzami miast, organizacjami pomocowymi oraz najemcami.

Oprócz darowizn NEPI Rockcastle w Rumunii rozpoczęło kampanię zbierania funduszy za pośrednictwem SPOT, mobilnej aplikacji lojalnościowej grupy.

Klienci mogą przekazywać punkty lojalnościowe, które przeliczane są na pomoc finansową. W ciągu kilku dni w ten sposób zebrano kwotę ponad 15 tys. euro, która zostanie przekazana na rzecz Czerwonego Krzyża.

- W tych trudnych czasach niezwykle ważne jest, aby stanąć razem i pomóc ludności cywilnej, która została tak bardzo dotknięta trwającym konfliktem. W akcji humanitarnej jednoczą się firmy, władze i osoby prywatne. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, NEPI Rockcastle działa i wzmacnia swoją strategię odpowiedzialności społecznej, zobowiązując się do dalszego wspierania społeczności i regionów, w których prowadzimy działalność - powiedział Rüdiger Dany, CEO NEPI Rockcastle.

Ogromna mobilizacja w Polsce pod skrzydłami NEPI Rockcastle

Polski Czerwony Krzyż, Banki Żywności, Centrum Dialogu Obywatelskiego, Centrum Aktywizacji Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna, Fundacja POLZA, Stowarzyszenie Siemacha, Warto jest Pomagać Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu to tylko niektóre organizacje, z którymi już dziś działają galerie NEPI Rockcastle. Grono zaangażowanych podmiotów powiększa się. Aktywnie dołączają również najemcy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W czasie tak ogromnego kryzysu humanitarnego nasza pomoc jest bardzo potrzebna, zarówno uchodźcom, jak i osobom, które pozostały w Ukrainie. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby nasze wsparcie było udzielone możliwie sprawnie i efektywnie, ale też, żeby było dopasowane do bieżących potrzeb. Dlatego od pierwszych dni wojny połączyliśmy siły z władzami miast oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, które specjalizują się w niesieniu pomocy i mają precyzyjną wiedzę na temat aktualnych potrzeb – powiedział Marek Noetzel, członek zarządu NEPI Rockcastle.

Zbiórki w kilkunastu miastach Polski

W Opolu, na terenie CH Karolinka oraz Solaris trwają zbiórki darów, we współpracy z Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz Centrum Aktywizacji Społecznej. Alfa Centrum w Białymstoku uruchomiła punkt zbiórki z Fundacją POLZA, która od wielu lat oferuje pomoc w integracji i adaptacji cudzoziemców, pochodzących szczególnie z krajów sąsiadujących z Polską: Białoruś, Ukraina, Rosja. Aktywnie działają również Pogoria w Dąbrowie Górniczej oraz Platan w Zabrzu, prowadząc zbiórki celowe dla uchodźców relokowanych na Śląsku i Zagłębiu. Zbiórka we współpracy z władzami miasta uruchomiona została także w Wołominie. W Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim potrzebne dary były zbierane we współpracy z grupą wolontariacką Widzialna Ręka oraz Stowarzyszeniem HARC. Focus Mall Zielona Góra organizuje zbiórkę ze Stowarzyszeniem "Warto jest pomagać". Współpracuje również z centralnym magazynem darów, do którego przekazuje kartony ze sklepów zlokalizowanych w galerii. Do tej pory Focus Mall przekazał ich blisko 1500. Posłużą do segregacji rzeczy przekazanych w ramach innych zbiórek organizowanych w mieście.

Bliska współpraca z partnerskimi miastami

Olsztyńskie galerie NEPI Rockcastle zaangażowały się na rzecz przyjaciół z partnerskiego miasta – Łucka. W Galerii Warmińskiej i Aurze uruchomiono punkty zbiórek w odpowiedzi na konkretne potrzeby naszych sąsiadów, we współpracy z władzami miasta oraz olsztyńskim Bankiem Żywności. Aktualnie trwa kolejna zbiórka - tym razem głównie środków spożywczych i chemicznych z długim terminem ważności dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w ośrodku w Rybakach, w województwie warmińsko-mazurskim.

Krakowska Bonarka poza organizowanymi zbiórkami, udostępniła PCK jedną z powierzchni, która będzie pełniła funkcję sortowni i magazynu zebranych artykułów w różnych punktach zbiórek na terenie całego Krakowa. Galeria Tomaszów w pierwszych dniach włączyła się w organizację zbiórki krwi. Blisko współpracuje również z partnerskim miastem Iwano-Frankiwskiem.

Potrzeby są bardzo różnorodne – od podstawowych środków czystości oraz żywności, przez koce, pościele, zabawki, sprzęty elektroniczne - w tym przede wszystkim powerbanki, latarki, baterie, aż po koce termiczne, apteczki, materiały opatrunkowe, mini zestawy ratunkowe.

- W naszych działaniach zachęcamy klientów oraz mieszkańców do udziału w organizowanych akcjach. Aktywnie włączają się również nasi najemcy, którzy prowadzą wiele własnych inicjatyw. Dlatego łączymy siły i wspieramy się. Galerie, które pełnią wiele różnych funkcji, nie tylko handlowych, mogą stać się dziś ważną przestrzenią do współpracy, edukacji, udzielania informacji, spotkań z innymi ludźmi i organizacjami – komentuje Dominik Piwek, dyrektor ds. Marketingu i PR NEPI Rockcastle Polska.

Współpraca z najemcami

Galerie NEPI Rockcastle zapraszają najemców do włączenie się w organizowane akcje oraz zbiórki, ale również wspierają działania prowadzone przez najemców. Zielonogórski Focus Mall zakupił w EURO APTECE opatrunki, preparaty odkażające, środki przeciwbólowe, które trafią do partnerskiego miasta Iwano-Frankiwska. Apteka Cosmedica w Galerii Warmińskiej wsparła z kolei zbiórkę medykamentów dla partnerskiego miasta Łucka. Podobnych inicjatyw jest w galeriach NEPI wiele. Galerie wspierają również działania prowadzone przez najemców, w tym m.in. Salę Zabaw Fikołki, która organizuje darmową opiekę dla dzieci z Ukrainy wraz z posiłkami, sieć Kodano oraz salony Vision Express, które zapraszają na darmowe badanie wzroku czy Stowarzyszenie Siemacha, które uruchomiło porady psychologa i pedagoga. W Galerii Warmińskiej uchodźcy mogą skorzystać z oferty Multikina, które proponuje seanse z dubbingiem w języku ukraińskim, a ukraińskim dzieciom udostępniono bezpłatnie także sale zabaw Warmiolandia Mądre Klocki. To jedynie przykłady bardzo licznych działań.

W tym roku również Dzień Kobiet przypadł w szczególnym, trudnym czasie. Galerie NEPI Rockcastle wykorzystały ten dzień do wyrażenia swojej solidarności z mieszkankami Ukrainy. 8 marca w centralnych punktach Focus Mall Piotrków Trybunalski oraz Galerii Tomaszów stanęły dużych rozmiarów serca w kolorach ukraińskiej flagi. Każdy z odwiedzających centrum mógł wyrazić swoją solidarność wpisując słowa wsparcia. Wszystkim chętnym rozdawane były również granatowo-żółte przypinki. Podobna strefa życzeń powstała w centrum handlowym Karolinka w Opolu. Działaniom towarzyszyły zbiórki.