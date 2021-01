NEPI Rockcastle z zieloną certyfikacją trzech galerii handlowych

Dla NEPI Rockcastle zrównoważony rozwój i zrównoważone zarządzanie obiektami w portfolio to dowód odpowiedzialności za lokalne społeczności i środowisko. Dlatego, by na bieżąco i obiektywnie monitorować efekty swoich działań, na początku 2020 r. spółka rozpoczęła cykliczny proces „zielonej” certyfikacji swoich galerii handlowych w Polsce. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to system oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. W procesie oceny brane są pod uwagę zarówno proekologiczne rozwiązania zastosowane w budynku, jak i efektywność zarządzania obiektem.

Strategia NEPI Rockcastle zakłada, że centra handlowe spółki nie realizują wyłącznie działalności komercyjnej, ale są również miejscem lokalnej integracji oraz pełnią funkcje kulturalne i edukacyjne - także w zakresie ekologii. Certyfikat BREEAM In-Use jest potwierdzeniem, że spółka ekologiczne działania w galeriach zaczyna od dobrych praktyk na własnym podwórku. „Znakomite” oraz „bardzo dobre” wyniki dla trzech kolenych galerii, poświadczające realizację zrównoważonych założeń w co najmniej 66%, oznaczają, że Centrum Handlowe Bonarka, Galeria Warmińska i Platan to centra przyjazne środowisku oraz ludziom – lokalnym społecznościom, pracownikom i klientom.

– Kolejne bardzo satysfakcjonujące wyniki certyfikacji naszych galerii potwierdzają, że NEPI Rockcastle dba o zrównoważony rozwój i działalność swoich obiektów, a także dobiera rzetelnych partnerów biznesowych, którzy zarządzając nieruchomościami, kierują się podobnymi wartościami. Dokładamy wszelkich starań, by obiekty NEPI Rockcastle miały możliwie pozytywny wpływ na otaczające środowisko i były przyjazne dla Klientów oraz pracowników – mówi Przemysław Wasiluk, Operations Asset Manager, NEPI Rockcastle.



Certyfikacja BREEAM galerii handlowych w Polsce jest wpisana w strategię zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Do 2022 r. spółka chce uzyskać certyfikaty dla swoich wszystkich 53 nieruchomości komercyjnych w Europie. Proces przeprowadzany jest przez licencjonowaną firmę BuildGreen.