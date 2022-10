Netto podejmuje działania wewnątrz organizacji, które mają na celu zachęcać klientów do zakupów w sklepach. Chce oferować klientom dobre warunki cenowe, co obciąża marże. Netto będzie pracować nad optymalizacją kosztów, ale spodziewa się, że wynik operacyjny w przyszłym roku spadnie rdr.

Jak wskazał biznes dyrektor generalny Hugo Mesquita, już przed kryzysem energetycznym spółka planowała kilka inwestycji we własne źródła energii, ale teraz planuje przyśpieszyć te działania.

Będziemy instalować panele fotowoltaiczne w obrębie sklepów i centrów dystrybucji. Będziemy też podejmować działania służące oszczędzaniu energii: instalować drzwi do lodówek, zmieniać ogrzewanie sklepów, zmniejszać oświetlenie, być może zimą skracać godziny otwarcia w niektórych lokalizacjach - powiedział Mesquita .

Prezes zauważył, że w otoczeniu wysokiej inflacji widać zmianę nawyków konsumenckich. Jak poinformował, Netto stara się opóźniać podwyżki cen w swoich sklepach. W sklepach Netto inflacja cen produktów jest niższa niż wynika z danych GUS. Chcą być bowiem jak najtańszą siecią.

Mamy ambicję, by nie mieć wyższych cen niż lider na rynku, czyli Biedronka, a w niektórych kategoriach mieć ceny niższe. (...) Ważne, by wszyscy rozumieli, że to jest trudny czas przede wszystkim dla konsumenta. Firmy mogą kończyć działalność z powodu wysokich kosztów, ludzie mogą tracić pracę. Najbliższe miesiące mogą być trudne - powiedział Hugo Mesquita.