Netto coraz bliżej finalizacji założonego planu

Ponad 150 sklepów otwartych do końca roku – to coraz bliższy do osiągnięcia cel sieci Netto, która kontynuuje realizację planu konwersji sklepów przejętych po Tesco.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni duńska sieć otworzyła dziewięć nowych placówek.

Netto rozwija także infrastrukturę konwertowanych sklepów: cztery nowo otwarte placówki posiadają strefę kas samoobsługowych.

W ciągu najbliższego półrocza kasy samoobsługowe pojawią się w około 50 sklepach przejętych po Tesco.

12 sierpnia przy ul. Kopcińskiego 31D w Łodzi otworzyło się już 12. Netto w mieście. Łódź pozostaje tym samym trzecim miastem w Polsce pod względem liczby sklepów Netto, wyprzedzona tylko przez Poznań (15 sklepów) oraz kolebkę sieci w naszym kraju – Szczecin (25 sklepów).

W Chełmży i Złotowie Netto miało dotychczas po jednym sklepie, od teraz jest ich więcej. W Chełmży duńska sieć jest obecna nie tylko przy ul. Sikorskiego 36A, ale także przy ul. Chełmińskie Przedmieście 9-11, a więc po obu stronach chełmżyńskiego Rynku. W Złotowie do sklepu przy ul. Kolejowej 9a dołączył nowy, zlokalizowany przy ul. Moniuszki 10 – oba z nich zlokalizowane są w centralnej części miasta.

W ostatnich tygodniach Netto debiutowało w kolejnych miejscowościach w woj. mazowieckim, kujawsko – pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim, umacniając swoją pozycję w tych częściach kraju. Mowa o Nasielsku, Radomiu, Łącku, Kazimierzy Wielkiej i Ciechocinku. Tym samym zasięg sieci rośnie i staje się coraz bardziej równomierny.

– Transformacja sklepów Tesco do Netto pozwala nam w krótkim czasie zwiększyć skalę naszego działania. Jesteśmy przekonani, że koncept Netto przyciągnie byłych klientów Tesco i zatrzyma ich na stałe. Netto to format inny od Tesco, ale ma wiele do zaoferowania. Tym, co wyróżnia Netto na rynku, jest szeroka oferta, konkurencyjne ceny, szereg cotygodniowych promocji i rzeczywisty komfort robienia zakupów w naszych placówkach – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny w Netto Polska.