Netto ma już 50 sklepów w miejscu Tesco

Od końca maja, co tydzień w czwartek otwieranych jest w Polsce sześć placówek Netto. W czwartek 29 lipca otwarto sklepy: w Inowrocławiu, Żarowie, Rybniku, Kamionkach, Tuszynie i Biskupcu, tym samym przekraczając łączną liczbę 50 lokali. To kamień milowy na drodze do planowego otwarcia łącznie ponad 150 placówek Netto przed końcem 2021 r.

Od momentu wydania przez UOKiK w marcu tego roku zgody na przejęcie polskiej części Tesco przez Salling Group, duńska grupa kapitałowa prowadziła zaawansowane przygotowania do konwersji przejętych placówek na nowoczesne sklepy Netto 3.0. Charakterystyczny dla sklepów Netto format inspirowany jest stylem skandynawskim, którego głównymi cechami są m.in. funkcjonalność, minimalizm i nawiązanie do natury.

Kolejne otwarcia Netto



Przejawia się on w szerokich alejkach, wyjątkowym oświetleniu czy drewnianych elementach wystroju, które zapewniają kupującym przyjazną atmosferę robienia zakupów.

Kamień milowy ekspansji Netto

Od końca maja w wyniku konwersji co tydzień w czwartek otwieranych jest w Polsce sześć kolejnych placówek Netto. Proces ten ruszył 27 maja, kiedy to otwarto sześć sklepów, w tym znajdujący przy ul. Duńskiej w Szczecinie 400. sklep Netto w kraju. Z kolei w czwartek 29 lipca Netto otworzyło swoje sklepy w Inowrocławiu, Żarowie, Rybniku, Kamionkach, Tuszynie i Biskupcu, tym samym przekraczając łączną liczbę 50 sklepów otwartych w procesie konwersji. To kamień milowy na drodze do planowego otwarcia łącznie ponad 150 placówek Netto przed końcem 2021 roku.

Netto zagęszcza sieć. Nowe sklepy w obiektach po Tesco



– Dotychczasowy przebieg procesu otwierania kolejnych sklepów oceniamy z wielką satysfakcją jako sukces. Należy podkreślić, że umożliwienie klientom terminowego zawitania do naszych sklepów w kolejnych miastach to wspólny sukces Netto i szeregu współpracowników, jako że transformacja każdego sklepu wymaga olbrzymich nakładów pracy, mobilizacji i zespołowego współdziałania. W konwersję zaangażowane jest wielu podwykonawców, w tym jak dotąd nie mniej niż 20 firm budowlanych, dzięki sprawności których w ciągu dwóch miesięcy powiększyliśmy powierzchnię handlową Netto aż o 44 600 mkw. – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny Netto.