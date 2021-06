Netto nie hamuje. Kolejne sklepy w miejsce Tesco ruszył w Warszawie i Szczecinie

Sklepy zlokalizowane są w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 30U i w Warszawie przy ul. Światowida 41.

Sieć planuje uruchamiać kolejne placówki co tydzień. Do końca roku ma ich powstać ok 150.

Wszystkie sklepy Netto powstające w miejscu Tesco otwierane są w formacie Netto 3.0.

Wystrój wnętrz nawiązuje do stylu skandynawskiego, a szerokie alejki i neutralne oświetlenie dodatkowo wzmacniają przyjazną atmosferę zakupów. Sklepy Netto 3.0 gwarantują bogaty wybór 150 gatunków świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także produkty z certyfikatem BIO. Netto zadbało także o osoby poszukujące szybkich rozwiązań – z myślą o nich powstała strefa TO GO, w której klienci znajdą szeroką gamę gotowych dań.

Ponadto w nowo otwartych sklepach klienci będą mieli do dyspozycji ofertę non-food, w ramach której znajdą nie tylko sprzęty AGD, akcesoria domowe i elektroniczne, ale także narzędzia, a nawet meble. Oferta non-food zmienia się co tydzień, prezentując nowe produkty w atrakcyjnych cenach.

Sieć planuje uruchamiać kolejne placówki co tydzień. Do końca roku ma ich powstać ok 150.

Klienci, którzy odwiedzili sklepy w środę, 2 czerwca, otrzymali jako dodatek do zakupów wygodne torby, a także specjalne vouchery uprawniające do skorzystania z ofert specjalnych przez kolejne cztery tygodnie. Na tych, którzy nie mogli być tego dnia w nowo otwieranych placówkach, czekają kolejne atrakcje już w sobotę, 5 czerwca: koło fortuny i konkursy z nagrodami dla najmłodszych.

Warszawiacy będą mogli dodatkowo spróbować przysmaków z oferty „Grill Bar Netto” serwowanych z food trucka, a także zmierzyć się z najlepszym bramkarzem świata – Robokeeperem.