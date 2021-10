Netto promuje kampanię zero waste

Netto prezentuje sposoby na ograniczenie strat żywności. Zatowarowanie sklepów planuje w oparciu o twarde dane sprzedażowe, a wszelkie pojawiające się nadwyżki żywności przekazuje w formie darowizny

Gospodarstwa domowe odpowiadają za 60 proc. marnowania żywności.

Jagna Niedzielska podzieliła się się spostrzeżeniami i praktycznymi poradami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania żywnością prowadzącego do ograniczenia ilości marnowanych artykułów.

Jak planować zakupy, by nie marnować żywności? Jak gotować, by wykorzystać produkty do maksimum? Dlaczego właściwe przechowywanie żywności jest tak ważne? Czy wszystkie resztki muszą wylądować w śmietniku? Na te i inne pytania odpowiadała Jagna Niedzielska, znana propagatorka kuchni zero waste, prowadząca program kulinarny „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” podczas warsztatów zorganizowanych przez sieć Netto Polska.

Spotkanie połączone ze wspólnym gotowaniem odbyło się w środę, 27 października, w warszawskiej Hali Koszyki. To część kampanii „Niemarnowanie to nie wyzwanie”, w ramach której Netto promuje dobre praktyki kulinarne, przybliża problematykę ekologiczną i edukuje.

- Za aż 60 procent marnowania żywności odpowiadają gospodarstwa domowe, a zaczyna się to już podczas codziennych wizyt w sklepach. Niewłaściwe planowanie posiłków i związanej z nimi listy zakupowej, a co za tym idzie robienie zakupów sprawia, że kupujemy za dużo, przez co następnie wyrzucamy niewykorzystane jedzenie, które jest często też źle przechowywane. Razem z Netto pragnęliśmy przedstawić sposoby na ograniczenie strat żywności, jakie mają miejsce w polskich domach, często przy codziennym gotowaniu – mówi Jagna Niedzielska.

Zaproszeni goście przygotowywali wegetariańskie burgery z pieczonymi boczniakami w sosie BBQ i bezglutenowe naleśniki z musem jabłkowym. Podczas gotowania Jagna Niedzielska dzieliła się spostrzeżeniami i praktycznymi poradami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania żywnością prowadzącego do ograniczenia ilości marnowanych artykułów.