Netto przyłącza się do akcji „Święta godne, a nie głodne”

„Święta godne, a nie głodne” to hasło przyświecające tegorocznej zbiórce żywności organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności, do której już po raz kolejny dołącza sieć Netto.

Zbiórka odbędzie się w blisko 140 sklepach Netto zlokalizowanych w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Zbiórka odbędzie się w dniach 26–27 listopada.

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, w którym cieszymy się spotkaniami z najbliższymi. Warto w tym okresie wesprzeć najuboższych, by także oni mogli godnie przeżyć Święta. Sieć sklepów Netto kolejny rok z rzędu dołącza do Federacji Polskich Banków Żywności i przeprowadza w swoich placówkach zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów spożywczych, aby wspomóc najuboższych w tym wyjątkowym okresie.

– Od lat współpracujemy ściśle z Federacją Polskich Banków Żywności, m.in. przekazując na co dzień nadwyżki żywności z naszych sklepów na rzecz lokalnych banków żywności – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Chcielibyśmy, by był taki dla wszystkich, także najuboższych. Dlatego dołączamy do inicjatywy banków żywności, jaką są świąteczne zbiórki produktów spożywczych. Gorąco zachęcamy wszystkich naszych klientów do przyłączenia się do tej szlachetnej akcji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wziąć udział w zbiórce?

Zasady udziału w zbiórce są bardzo proste: robiąc zakupy w sklepie uczestniczącym w akcji, wystarczy kupić dodatkowe, rekomendowane produkty, a następnie umieścić je w specjalnym koszu ustawionym w sklepie.

W ramach inicjatywy zbierana jest tzw. żywność trwała, czyli taka, która może być przechowywana i zasili spiżarnię na dłużej: olej, mąka, cukier, słodycze, konserwy i bakalie.

Gdzie?

Zakupione produkty można przekazać w uczestniczących w akcji sklepach. Łącznie w inicjatywie uczestniczy blisko 140 placówek Netto.