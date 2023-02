50 lokalnych inicjatyw zostało wybranych przez klientów sklepów sieci Netto w ramach głosowania w akcji Sąsiedzka Moc.

Utworzenie klubu młodzieżowego, zajęcia z robotyki, integracyjno-aktywizacyjne szycie legowisk dla zwierząt, organizacja gminnego rajdu rowerowego czy stworzenie parku kieszonkowego to tylko niektóre spośród wybranych inicjatyw.

Teraz zwycięskie projekty uzyskają wsparcie finansowe od sieci w kwocie 10 lub 30 tys. zł.

Akcja Sąsiedzka Moc zakończyła się i dziś wiemy już, do kogo trafią środki finansowe. Cieszymy się, że w ten sposób możemy wspierać lokalne działania w społecznościach, których jako Netto częścią jesteśmy – podkreśla Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Zainteresowanie programem było olbrzymie od chwili jego uruchomienia z końcem września 2022 r., kiedy to wystartował etap zbierania zgłoszeń poprzez dedykowaną stronę internetową.

Zarejestrowaliśmy ponad 1300 zgłoszeń! Pokazuje to nie tylko zaangażowanie lokalnych społeczności, ale także ogrom potrzeb, z którymi na co dzień się zmagają. Komisja programu miała nie lada wyzwanie, by wybrać inicjatywy, które następnie trafiły do etapu głosowania w naszych sklepach. Założenie akcji było takie, by to klienci Netto, czyli członkowie lokalnych społeczności, zdecydowali o tym które projekty są dla nich najważniejsze, najpotrzebniejsze i tym samym które powinny uzyskać wsparcie – mówi Patrycja Kamińska.

Głosowanie trwało od 28 listopada do 31 grudnia 2022 roku. w 101 sklepach Netto w 49 miejscowościach w całym kraju, m.in. w Aleksandrowie Kujawskim, Barcinie, Gliwicach, Nasielsku, Sokółce, Żorach czy Warszawie. Klienci odbierali kartę do głosowania podczas codziennych zakupów za min. 50 zł. Kartę z oddanym głosem na wybrany projekt należało umieścić w specjalnie oznakowanej urnie znajdującej się w sklepie.

Po zakończonym w styczniu b.r. etapie liczenia głosów, wyłonionych zostało 50 zwycięskich projektów. 45 spośród nich otrzyma po 10 tys. zł. Decyzją komisji, 5 inicjatyw uzyska wsparcie zwiększone do 30 tys. zł. Są to inicjatywy z Ełku (zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami), Koszalina (organizacja bezpłatnego, ogólnodostępnego biegu „Biegamy po Północy”), Rudy Śląskiej (wymiana komputerów w SP 21), Pruszkowa (budowa i wyposażenie pawilonu dla psich seniorów przy Punkcie Adopcyjnym) i Januszkowic (stworzenie ogrodu sensorycznego przy PSP im. ks. Jana Twardowskiego). Łącznie do społeczności lokalnych trafi 600 tys. zł.

Wiadomość o tym, że nasz projekt przeszedł do drugiego etapu akcji Sąsiedzka Moc, była dla nas ogromną radością i dała nam poczucie, że pozyskanie pieniędzy na cel, którym jest szerzenie ducha sportu pośród osób z niepełnosprawnościami, jest w zasięgu ręki. I udało się! Cieszymy się z wygranej, dziękujemy klientom sklepów Netto w Ełku, którzy zagłosowali na naszą inicjatywę. Dziękujemy również, że to właśnie nasza inicjatywa uzyskała wsparcie w zwiększonej kwocie. To dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Rafał Sosnowski z Fundacji Akademia Piłkarska Dynamit z Ełku.

Ostatnim etapem programu jest wypłata środków finansowych przez organizatora – firmę Netto, trzecią co do wielkości sieć dyskontów w Polsce. Etap ten zostanie uruchomiony w lutym, dzięki temu inicjatorzy działań już wiosną i latem będą mogli wdrożyć swoje pomysły w życie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl