Netto w podkarpackim i lubuskim otwarte w niedzielę

Netto na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego będą otwarte także w niedziele. Łącznie to 18 placówek.

W większości sklepów w tym regionie Netto obniżyło aż o 30 proc. ceny czterdziestu najbardziej potrzebnych w tej chwili produktów.

Klienci będą mogli robić w nich zakupy w niedziele w godzinach 9‑19.

Sieć wycofała produkty rosyjskie i białoruskie, te z kodami kreskowymi zaczynającymi się od ciągów cyfr od 460 do 469 oraz 481, a także te produkowane przez firmy z rosyjskimi udziałami.

– Umożliwienie handlu w niedziele w województwie lubelskim i podkarpackim to dobra decyzja odpowiadająca na ogromną potrzebę w rejonie wschodniej Polski. W związku z nią przygotowujemy się do otwarcia 18 naszych sklepów już w najbliższą niedzielę. Zadbamy o ich odpowiednie zatowarowanie, zwłaszcza w produkty pierwszej potrzeby – komentuje Patrycja Kamińska, PR Manager, Netto Polska.

W ramach współpracy z Caritas Polska Netto przekazało środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz koce, kołdry i ręczniki na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy. Dodatkowo już w ponad 200 sklepach sieci prowadzone są zbiórki najpotrzebniejszych produktów, które będą przeznaczone dla uchodźców. Działania te Netto koordynuje z lokalnymi Bankami Żywności i innymi organizacjami, tak by pomoc jak najszybciej dotarła do najbardziej potrzebujących.

Netto udostępniło obiekty po Tesco Krapkowicach i Chełmie

Netto udostępniło te placówki na cele związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy. W Krapkowicach powstał Wojewódzki Magazyn Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, z kolei obiekt w Chełmie oddalonym o 25 km od przejścia granicznego w Dorohusku będzie służył za punkt recepcyjny. Oba punkty działają z inicjatywy włodarzy – Starosty Krapkowickiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Netto, które będą otwarte w niedziele to: Netto Dęblin, ul. Stężycka 32-40; Netto Łuków, ul. Międzyrzecka 49; Netto Międzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna 2; Netto Strzyżów, ul. Sobieskiego 3; Netto Brzozów, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 9; Netto Lesko, ul. Bieszczadzka 4; Netto Lubartów, ul. Lubelska 84; Netto Przemyśl, ul. Boruty Spiechowicza 3; Netto Łęczna, ul. Chełmska 29; Netto Nisko, ul. Podoficerska 2; Netto Biłgoraj, ul. Komorowskiego 18; Netto Przemyśl, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9; Netto Lubaczów, ul. Płk. Dąbka 2a; Netto Łęczna, ul. Górnicza 1; Netto Terespol, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3-5; Netto Opole Lubelskie, ul. Podzamcze 27; Netto Włodawa, ul. Korolowska 27; Netto Kraśnik, ul. Przechodnia 2.