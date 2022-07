Netto wprowadza zakupy online

Netto nawiązało współpracę z Everli – platformą umożliwiającą zamawianie produktów spożywczych na określoną godzinę pod same drzwi. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym Netto pojawia się z usługą zakupów online.

Od początku lipca klienci Netto mogą zrobić zakupy bez wychodzenia z domu.

Współpraca Netto z Everli rozpoczęła się w czerwcu b.r. od sklepów zlokalizowanych w Szczecinie oraz Trójmieście.

W sumie dostawcy Everli, realizując zakupy w Netto, będą pojawiać się w około 200 sklepach sieci.

Aktualnie zakupów online mogą dokonać mieszkańcy, m.in. Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Łodzi, Olsztyna, Opola, Płocka, Poznania, Pruszkowa, Radomia, Swarzędza, Torunia, Warszawy, Wejherowa, Wrocławia czy Zielonej Góry.

Zakupy realizowane przez szopera

Everli to najszybciej rozwijająca się w Europie platforma służąca do zakupów spożywczych online. Użytkownicy Everli, za pośrednictwem strony internetowej, zamawiają produkty ze swojego ulubionego sklepu, a następnie otrzymują zamówienie na określoną godzinę i dzień, przez dedykowanego szopera (osobę robiącą dla nich zakupy), który odpowiada zarówno za zakupy, transport i dostawę do domu.