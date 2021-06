Netto z kolejną lokalizacją w Krakowie

Sklep zlokalizowany jest przy ul. Wybickiego 10 w Krakowie, w miejscu dawnego Tesco.

Nowy sklep Netto ruszy 10 czerwca od godz. 8 rano.

Nowy sklep będzie funkcjonował zgodnie z formatem Netto 3.0, czyli autorski modelem duńskiej sieci sklepów, który słynie ze zróżnicowanego wyboru produktów prezentowanych w inspirowanych skandynawskim stylem wnętrzach. To m.in. bogaty wybór świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bez cukru oraz produkty z certyfikatem BIO. W sklepach Netto nie zabraknie także szerokiej gamy dań gotowych w ramach strefy TO GO przeznaczonej dla osób ceniących sobie wygodne i szybkie rozwiązania.

Po otwarciu w czwartek świętowanie będzie kontynuowane w sobotę, 12 czerwca. Tego dnia odwiedzający Netto będą mogli m.in. zagrać w koło fortuny, a najmłodsi będą mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Wszystko przy dźwiękach muzyki towarzyszącej zakupom cały dzień i z możliwością skosztowania pyszności z linii „Grill Bar Netto” serwowanych z food trucka.

