New Balance bierze więcej w Focus Mall Zielona Góra

Nowa powierzchnia sklepu New Blance to ponad 150 mkw. - 70 proc. więcej niż dotychczas. W nowym koncepcie dominują kolory marki - betonowa szarość i czerwień, których połączenie tworzy wyjątkowy klimat. W ofercie sklepu znajdują się obuwie, odzież oraz akcesoria zarówno sportowe, jak i casual style. Powiększenie salonu pozwoliło na znaczne rozszerzenie asortymentu, m.in. o kolekcję dla dzieci, o którą pytało wielu klientów.

- New Balance kojarzony jest przede wszystkim jako marka obuwia sportowego, ale coraz szerzej rozwija także ofertę odzieży – zarówno sportowej, jak i codziennej. Przestronne, jasne wnętrze i większa strefa ekspozycyjna to krok w stronę konsumentów głównego nurtu, dopiero zapoznających się z marką. Wprowadzone zmiany z pewnością zachęcą na równi nowych klientów i wiernych fanów marki do odkrywania bogatej oferty New Balance – mówi Anna Łukasiewicz, Specjalista ds. marketingu Focus Mall.

New Balance jest obecny w Focus Mall od 2016 roku. Salon mieści się na poziomie 0, w sąsiedztwie sklepów Rossmann oraz Adidas & Reebok. Wraz z re-otwarciem, marka przedłużyła umowę najmu do 2024 roku.

New Balance to amerykańska marka, będąc jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Swoją działalność rozpoczęła w 1906 roku w Bostonie, w stanie Massachusetts. Posiada pięć fabryk w Nowej Anglii (USA) oraz jedną w Flimby (Wielka Brytania). Zatrudnia ponad 6000 tysięcy współpracowników na całym świecie. W 2019 roku sprzedaż produktów marki New Balance na świecie wyniosła 4 mld dolarów.