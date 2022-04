New Balance, Foot Locker, Rituals Cosmetics - Galeria Mokotów z nowymi najemcami

Oferta Galerii Mokotów wzbogaciła się o kolejne marki. Do grona najemców dołączyli: Rituals Cosmetics, New Balance, Foot Locker, Alladyn i Czas na Herbatę.

Galeria Mokotów to jedno z najchętniej odwiedzanych centrów handlowych w Warszawie.

Centrum stale poszerza swoją ofertę, aby zapewnić różnorodność wyboru swoim klientom.

Galeria znana jest z salonów znanych marek, jak również szerokiej oferty premium.

Do katalogu marek obuwniczych dołączył salon New Balance, który oferuje duży wybór butów, odzieży i akcesoriów sportowych oraz lifestylowych. Godną uwagi jest mieszcząca się w salonie strefa VIP, w której prezentowane są modele z limitowanych edycji, szyte ręcznie z najwyższej jakości materiałów.

Osoby, które wolą wybierać spośród różnych marek z pewnością zainteresuje otwarty pod koniec stycznia salon Foot Locker. Lokal w Galerii Mokotów zajmuje powierzchnię aż 400 mkw., co czyni go jednym z największych sklepów tego najemcy w Polsce. Foot Locker jest jedną z wiodących globalnych firm, specjalizujących się w sprzedaży obuwia sportowego oraz mody streetwear. Dzięki współpracy z największymi markami, Foot Locker oferuje unikatowe modele sneakersów dla każdego.

Od niedawna w popularnym mokotowskim centrum można zapoznać się z ofertą luksusowych kosmetyków Rituals Cosmetics. Marka chce zachęcić klientów do zmiany codziennych nawyków na przyjemne rytuały, które sprawią, że codzienna pielęgnacja stanie się chwilą ukojenia zmysłów i relaksu. Starannie dobrane receptury oraz zachwycające kompozycje zapachowe produktów do domu, pozwolą wprowadzić wyjątkowy nastrój do każdego wnętrza.

Piękne aromaty warto również wprowadzić do swojej kuchni, a można je znaleźć w bogatej ofercie sklepu Czas na Herbatę, który oferuje ponad 160 rodzajów herbat klasycznych i kompozycji produkowanych według różnorodnych tradycji oraz 40 rodzajów kaw klasycznych i smakowych. Specjalnością salonu są również zestawy prezentowe, które można uzupełnić o słodkości lub akcesoria do parzenia i picia herbaty lub kawy.

Aby zatrzymać dobry nastrój na dłużej, warto wprowadzić zmiany w swoim domu. Piękny dywan pomoże nadać przytulny wystrój każdemu wnętrzu. Odpowiedni dywan można znaleźć w nowo otwartym salonie Alladyn, który wyróżnia się szeroką ofertą oryginalnych orientalnych dywanów z Indii, Chin, Iranu czy Pakistanu. Salon oferuje ręcznie tkane dywany najwyższej jakości – klienci mogą wybierać spośród produktów o klasycznym lub nowoczesnym wzornictwie, a wybrany dywan mogą przetestować w swoim wnętrzu jeszcze przed zakupem, dzięki usłudze bezpłatnej prezentacji w domu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z otwarć nowych lokali oraz cieszymy się zaufaniem, jakim obdarzyły nas kolejne marki. Stale wzbogacamy ofertę Galerii Mokotów, aby była miejscem wszechstronnym, które będzie wychodzić naprzeciw różnorodnym potrzebom klientów oraz wyróżniać się wysokim standardem świadczonych usług – mówi rzeczniczka prasowa Galerii Mokotów, Agata Berndt-Wazelin.