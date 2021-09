New Balance otwiera sklep w Galerii Jurajskiej w Częstochowie

Największe centrum handlowe w Częstochowie wzmacnia liczący blisko 200 najemców tenant-mix.

Dział leasingu Galerii Jurajskiej podpisał właśnie umowę najmu z siecią sklepów New Balance.

Nowy najemca zajmie lokal mający 155 m kw. Otwarcie sklepu zaplanowano na koniec listopada tego roku.

– Ostatnie tygodnie przynoszą prawdziwy wysyp umów najmu, a to dopiero początek ekscytujących zmian w naszej ofercie. Dzięki skutecznie realizowanej strategii leasingowej przyciągamy największe marki. Stale też umacniamy kluczowy dla naszego pozycjonowania na rynku segment modowy, największy w tej części województwa śląskiego – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. – Dużą wartością ostatnich zmian jest to, że wszyscy nowi najemcy to lokalni debiutanci. Marki te do tej pory nie miały sklepów w tej części regionu. Fakt, że mimo wyzwań z jakimi mierzy się rynek zdecydowały się ulokować swoje sklepy w naszym obiekcie, pokazuje jak dużym cieszymy się zaufaniem inwestorów i jak bardzo dostrzegalny jest potencjał naszego rynku oraz samego obiektu – dodaje.



New Balance to jedna z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich marek na świecie, a zarazem największy producent obuwia i odzieży sportowej oraz lifestylowej. Jak zapowiada najemca, w ofercie nowego sklepu będzie można znaleźć obuwie, ubrania oraz akcesoria dla kobiet, mężczyzn oraz dla dzieci. Sieć obecnie ma ponad 50 lokali w całym kraju. Ten w Galerii Jurajskiej będzie jej pierwszym w Częstochowie.



New Balance będzie 95. marką fashion w ofercie Galerii Jurajskiej, a zarazem też 10. marką sportową, która wzbogaci ten segment tenant-mixu. Dziś wśród marek z tej ostatniej kategorii w Galerii Jurajskiej można znaleźć m.in. Adidas, PUMA, Nike, 4F, a także multibrandowe sklepy Sizeer i Intersport, a wkrótce także Foot Locker.



– Pod dachem Galerii Jurajskiej można dziś znaleźć kompletną ofertę modową, ale i sportową. To dwa kluczowe dla nas segmenty, które stale wzmacniamy, zwłaszcza topowymi markami, jakich oczekuje od nas lokalny rynek. Tym samym budujemy tenant-mix, który odpowiada nie tylko naszemu pozycjonowaniu, ale przede wszystkim potrzebom klienta. Taki świadomy rozwój sprawia, że Galeria Jurajska to dziś jeden z nielicznych obiektów handlowych w Polsce, który jest niemal w 100% skomercjalizowany. Ostatnie umowy domykają bowiem ten proces – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC SA.