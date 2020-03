New Look chce trzymiesięcznych wakacji czynszowych

Wstrzymywanie całej produkcji, opóźnianie wszystkich znaczących projektów inwestycyjnych, zatrzymanie rekrutacji, znaczące redukcje kosztów marketingu oraz żądanie trzymiesięcznych wakacji czynszowych m.in. od właścicieli i zarządców centrów handlowych - takie działania podejmuje spółka odzieżowa New Look. Firma prowadzi 800 sklepów na całym świecie.

- Biorąc pod uwagę okoliczności, w których - podobnie jak wszyscy detaliści - działamy, podjęliśmy szereg zdecydowanych i natychmiastowych działań - mówi cytowany w komunikacie Nigel Oddy, dyrektor generalny, New Look.

- Jesteśmy przekonani, że połączenie bieżących działań i decyzji dot. finansów spółki i zmian, które poczyniliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, w połączeniu z siłą naszej marki oznaczają, że będziemy w dobrej sytuacji, by powrócić do rozwoju - dodał.

New Look to brytyjska marka odzieżowa, która powstała 1969 roku.