Oferta zakupowa Gorzów Power Center, nowego parku handlowego realizowanego wspólnie przez Acteeum i Equilis, wzbogaciła się o kolejną znaną markę modową.

Dzięki podpisanej właśnie umowie, do grona najemców gorzowskiego projektu dołącza New Yorker.

Marka ta otworzy w gorzowskim centrum handlowym swój sklep w najnowocześniejszym formacie o pow. 1300 mkw.

Budowa gorzowskiego centrum handlowego rozpocznie się już wiosną 2023 roku, zaś otwarcie zaplanowano na wiosnę 2024.

Gorzów Power Center, projekt realizowany przez Acteeum wspólnie z Equilis, wzbogacił ofertę o salon New Yorker – jednej z czołowych marek odzieżowych w Polsce. Finalizując umowę najmu lokalu o powierzchni 1300 mkw., New Yorker dołącza do grona pozostałych marek, które już podpisały swoje umowy najmu m.in. Sinsay, Decathlon, Biedronka czy Martes Sport.

Stworzenie atrakcyjnej, kompleksowej i dostosowanej do preferencji klientów oferty zakupowej, to jeden naszych głównych priorytetów, podczas realizacji projektów centrów handlowych. Dlatego też tak wielką wagę przywiązujemy do współpracy z najlepszymi i najbardziej docenianymi przez klientów markami. Podobnie jest z marką New Yorker. Cieszymy się ogromnie, że dołączyła do grona najemców modowych gorzowskiego projektu i że dzięki niej oferta naszego Power Center będzie jedną z najbogatszych w regionie - mówi Tomasz Jopkiewicz, Leasing Director w Acteeum Central Europe.

Nowe marki dołączają do najemców w Gorzów Power Center jeszcze przed rozpoczęciem budowy obiektu. Cieszy nas, że udaje się nam pozyskiwać najemców, którzy oferują tak zróżnicowaną ofertę i wzmacniają nasz tenant mix. Mamy ambicję, by stać się komercyjnym obiektem handlowym pierwszego wyboru dla mieszkańców Gorzowa i okolic, zapewniającym klientom jak najlepsze doświadczenie zakupowe i jak najszerszy wachlarz sklepów i usług – dodaje Michał Skwarek, Sales & Marketing Director w Equilis Poland.

Gorzowski projekt, to zaprojektowane z niezwykłym rozmachem centrum handlowe o charakterze regionalnym, jakiego nie ma dotąd w całym regionie, posiadające pełnoprawne pozwolenie na budowę. Wyjątkowość projektu zapewnia jego skala, 25 000 mkw. GLA, wielość, różnorodność i atrakcyjność planowanych sklepów oraz doskonała lokalizacja. Gorzowskie centrum handlowe zapewni klientom także 800 miejsc parkingowych. Powstanie ono w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego niezależnie hipermarketu Selgros oraz stacji benzynowej wiodącej marki.

Prace budowlane przy Gorzów Power Center zaczną się tej wiosny, zaś otwarcie obiektu, którego komercjalizacja postępuje bardzo szybko, zaplanowane jest na wiosnę 2024.

