Centrum Handlowe Avenida nieustannie poszerza ofertę – do grona najemców dołączyła właśnie marka New Yorker.

W nowym salonie New Yorker klienci znajdą szeroką gamę produktów niemieckiego brandu.

Znaleźć tam można m.in. obuwie, dodatki, bieliznę oraz odzież damską i męską.

1 grudnia w Avenidzie Poznań miało miejsce otwarcie wyczekiwanego sklepu New Yorker. Marka posiada ponad 1000 sklepów na całym świecie, a nowo otwarty poznański lokal to 99 sklep w Polsce. New Yorker mieści się na piętrze +1 i ma powierzchnię 1070 metrów, na których znajdziemy wszystkie niezbędne elementy do stworzenia najmodniejszych stylizacji. Salon podzielony jest na wygodne działy m.in. z odzieżą damską i męską oraz te z akcesoriami i bielizną.

Marka New Yorker to przede wszystkim odzież młodzieżowa, gdzie prócz wygodnych i sportowych ubrań znaleźć można akcesoria niezbędne do stworzenia eleganckich stylizacji. Produkty sklepu New Yorker są idealne dla młodych i dynamicznych Klientów, którzy podążają za najnowszymi trendami. Asortyment składa się z marek własnych FSBN, FB SISTER (odzież sportowa i streetwear), AMISU i SMOG (stroje codzienne i wieczorowe), CENSORED (bielizna i stroje kąpielowe) oraz szerokiej gamy AKCESORIÓW. Marka przygotowała na otwarcie specjalną ofertę dla Klientów.

Avenida Poznań ciągle poszukuje nowych propozycji i wsłuchuje się w rosnące oczekiwania Klientów, dlatego mam wielką przyjemność przekazać, że na mapie naszego Centrum pojawił się długo wyczekiwany i doskonale znany sklep marki New Yorker. To jeszcze nie koniec niespodzianek, jakie przygotowaliśmy w tym roku. Już wkrótce przekażemy kolejne dobre wiadomości – mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Salon New Yorker znajduje się w Avenidzie Poznań na poziomie +1

