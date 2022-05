Newbridge inwestuje w eko-edukację lokalnych społeczności

Newbridge stawia na edukację ekologiczną swoich klientów i lokalnych społeczności w Krakowie, Toruniu i Łodzi.

stawia na edukację ekologiczną swoich klientów i lokalnych społeczności w Krakowie, Toruniu i Łodzi. Pomóc ma w tym wdrażany od dwóch lat autorski projekt społeczny Eco Smart, jak również nawiązana właśnie współpraca z Fundacją dla Edukacji Ekologicznej z Krakowa (FDEE).

– We wszystkich trzech naszych centrach handlowych już ruszyła druga odsłona projektu Eco Smart. Dzięki niemu odwiedzający Nowe Czyżyny, Nowe Bielawy i Nową Górną sukcesywnie będą mogli dowiedzieć się, jak dzięki codziennym czynnościom zmniejszyć np. ilość śmieci w domu, zużycie energii czy wody, a także jak robić świadome i odpowiedzialne zakupy wolne od plastiku. Wszystko pod hasłem „Jak prosto być eko” – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge.

– Tym razem będziemy edukować klientów we współpracy z Fundacją dla Edukacji Ekologicznej, która została partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Dzięki temu partnerstwu będziemy mogli jeszcze bardziej zaangażować lokalną społeczność, w tym najmłodszych, a także, co istotne, przekazać rzetelną, merytoryczną i praktyczną eko-wiedzę w sposób przystępny, nowatorski i interesujący – dodaje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Newbridge uczy, jak dbać o planetę

Eco Smart to projekt, który Newbridge zainicjował w marcu 2020 roku. Jego idea skupia się na propagowaniu postaw proekologicznych zarówno podczas zakupów w centrum handlowym, jak również w domu, dając praktyczne wskazówki, dzięki którym troska o środowisko staje się nawykiem.

Projekt obejmuje: kampanię informacyjno-edukacyjną w centrach handlowych, a także warsztaty „zrób to sam”, na których dzieci i ich opiekunowie w będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę m.in. na temat segregacji śmieci i życia w stylu eko. Dodatkowo Newbridge zaprosi lokalne szkoły do udziału w globalnym programie EcoSchools.

– Edukacja ekologiczna za często opiera się tylko na hasłach, które trafiają w próżnię. My zamiast haseł, skupiamy się na użytecznych poradach, które każdy może od ręki zastosować, zmniejszając swój ślad środowiskowy. Pod tym względem wychodzimy więc o krok do przodu, dając narzędzie, dzięki któremu każdy może mieć realny wpływ na otoczenie, ale także na swój domowy budżet. Odwiedzając nasze trzy centra praktycznie będzie się można po prostu nauczyć, jak być eko – mówi Marta Drzewiecka.

W ramach drugiej odsłony Eco Smart Newbridge planuje poruszać kluczowe eko-tematy, w tym te związane m.in. ze stylem życia zero waste i skuteczną segregacją śmieci. Ponadto organizatorzy podpowiedzą, jak obniżyć rachunki za prąd, zmniejszyć zużycie wody oraz pokażą, jakie urządzenia wykorzystują najwięcej energii.

Sporo uwagi zostanie poświęcone drobnym nawykom, które mają pozytywny wpływ na planetę i jej zasoby. Oprócz tego w przekazywaniu wiedzy, zwłaszcza najmłodszym, pomóc mają warsztaty tematyczne, a także akcje sprzątania terenów sąsiadujących z centrami handlowymi.

Warsztaty, eko-eventy i ekologiczna certyfikacja dla szkół

– W każdym z naszych miast razem z edukatorami FDEE planujemy cykl warsztatów i eko-eventów, które kierowane będą do szkół. Szkoły także włączone zostaną w realizowany przez FDEE program Eco Schools, dzięki któremu placówki będą mogły poddać się ekologicznej certyfikacji i otrzymać międzynarodowe oznaczenie „Zielonej flagi” – wylicza Marta Drzewiecka.

– Program ten, promujący dobre eko-praktyki, obejmuje już ponad 5 tys. placówek z 72 krajów! Tym samym chcemy wyróżnić te szkoły z naszego sąsiedztwa, które mocno angażują się w ochronę środowiska i szerzenie wiedzy w swoich społecznościach. W sumie do Eco Schools chcemy przyłączyć aż 9 szkół, po 3 w każdym z naszych miast – dodaje.

Newbridge wychodzi z edukacją ekologiczną poza galerie handlowe

Podejmowane działania z zakresu edukacji ekologicznej wspierają merytorycznie przedstawiciele Fundacji. – Newbridge realizuje zupełnie nowy model edukacji ekologicznej, w którym nie tylko koncentruje się na klientach centrum handlowego, co jest typowe dla rynku, ale także wychodzi z edukacją za zewnątrz, angażując społeczności lokalne. Co więcej, stawia na interaktywność. To cenna lekcja, z której z całą pewnością skorzystają mieszkańcy Krakowa, Torunia i Łodzi, i to nie tylko ci najmłodsi – mówi Jarosław Szczygieł z Fundacji Edukacji Ekologicznej z Krakowa.